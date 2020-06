Luego de que Lola Latorre dijera en Podemos Hablar (PH) que su padre le destrozó el corazón por la infidelidad a su mamá Yanina, sus dichos trajeron tela para cortar. Su mensaje en el programa de Andy Kusnetzoff trajo repercusión y en la misma se involucró la actriz e influencer Virginia Godoy, popularmente conocida como “Señorita Bimbo”, quien lanzó en el ciclo radial, Furia Bebé en Futu Rock una dura frase contra la modelo y recibió un contraataque muy picante de la panelista en defensa de su hija.

“Por lo menos te hicieron crecer con autoestima, sos una reina, sos la princesa de la casa, tuviste todo lo que te gusta, llegaste directo al Bailando, vivís de subir ropa, o sea no te podés quejar si tu papá se cogió a alguien, pelotuda de mierda“, lanzó muy ácida la artista que trabaja en Sex, obra de José María Muscari, sobre la hija de Latorre, de quien se burló y la chicaneó por su “angustia y malestar” al ser consultada en ciclo de Telefe , respecto del adulterio de su padre, Diego Latorre.

“Yo creo que ella debe haber sufrido la cuestión mediática”, opinó Malena Pichot en respuesta a Godoy y frente a ello Bimbo no se calló nada: “No, lo vivió como una traición, no habló de la mediático. Que se calle porque hay gente que necesitamos quejarnos un poquito más. Pagás terapia o te quejás. Vos no podés llorar esto cuando la gente se está cagando de hambre, decir que te traicionó tu papá pero después subís una foto con él haciendo un chivo de buzos”.

Fue por estos dichos en la radio, de los que Yanina se notificó y escuchó en vivo, que la angelita apuntó duramente contra la standapera y prendió el ventilador, fiel a su estilo, a fin de defender a Lola por los ataques. “Llegó la hora de poner gente en su lugar. Les voy a subir un audio de un programa de radio, de una radio offline, que no sé quién carajo escucha, pero me mandaron por Twitter, donde participan Malena Pichot y la Señorita Bimbo. Escúchenla con atención a Bimbo y yo ahora le voy a contestar a esta pobre mujer”, comenzó su descargo la panelista de LAM via Instagram.

“Esta Señorita Bimbo es de las que se llaman feministas. Digo, en tus 40 años de vida, ¿nunca te pasó nada, nunca sufriste? ¿Vos decís que una niña de 19 años, que la pasó mal en algún momento cuando tenía 17, no pudo haber sufrido porque por ahí vos pensás que la vida le fue fácil? ¿Qué es que la vida sea fácil? ¿Que a tus papás les va bien tal vez económicamente, te dieron una buena educación, fuiste a un buen colegio y te educaron con cariño y con amor? Y que un día le pasó algo al matrimonio de sus padres y esa persona se sintió dolida. ¿La gente no puede expresar dolor, solamente se puede expresar dolor cuando te va mal o te cagás de hambre?“, siguió furiosa Latorre, quien sacó las garras por su hija y cargó contra sus dichos.

En esa misma línea, la madre de Lola arremetió: “No tuviste 17 años? ¿No te pasó nada? ¿Vos naciste de un repollo? Tenés 40 años y le decís pelotuda de mierda a una chica que fue a un programa de televisión, le hicieron una pregunta y contestó, ¿No te desilusionó nada, Señorita Bimbo? En tus 40 años de vida, pedazo de pelotuda, además de hablar giladas, sentirte distinta y sentirte un ser de luz, ¿no te pasó nada, tarada mental? ¿A vos te da la cabeza? ¿Vos la viste a mi hija en algún momento hacer raid mediático para hablar de su vida?”.

Sin pelos en la lengua y acostumbrada al choque mediático, Yanina no dudó un segundo en dejarle bien en claro lo que piensa respecto a sus polémicos dichos e insultos contra Lolita. “Mi hija tiene 19 años, fue a un colegio, es trilingüe, va a la Universidad, estudia canto, baile y actuación, y es un ser humano que vive: le pasan cosas lindas, le pasan cosas feas. ¿Sabés que pasa, tarada? Para hacer humor y hacer un programa de verga, llamarte sorora y feminista tenés que leer, aprender e informarte“. Tenés la misma vida que Lola, saliste de un matrimonio de gente famosa, con la diferencia que a ella le va bien y a vos te fue mal. Y con el título de soy feminista y defiendo a las mujeres, ¿a qué mujer defendés, pelotuda?“.

“¿Te creés que mi hija fue a un programa de televisión a quejarse? No, pendeja boluda, mi hija estuvo todo el año en el Bailando, le fue bárbaro, llegó a los 10 finalistas y nunca se quejó de nada. Le preguntaron y contestó. ¿Cuál es el problema de ser linda, exitosa, tener marcas, ser modelo, intentar ser actriz o empezar en los medios? ¿Vos no empezaste, no fuiste panelista, no hablaste pelotudeces en lo de Pettinato, que te creés graciosa porque te reís de una chica?”, continuó categórica, sin dar espacio a duda sobre su indignación.

Finalmente cerró furiosa: “¿Le decís pelotuda de mierda porque sufrió y contó un episodio de su vida, y vos solo creés que se pueden quejar los que se están cagando de hambre? Ojalá te cagues de hambre toda la vida y ojalá sigas fracasando. ¿Vos te llamás feminista? ¿Las mujeres podemos sufrir selectivamente? ¿Las mujeres solo podemos sufrir lo que te pasa a vos? Aprendé de la vida“.

A.A

