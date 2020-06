Elba Rodríguez, campeona de la primera edición de MasterChef Argentina, en 2014, se metió en la polémica que rodea a Bake Off, el reality culinario conducido por Paula Chaves en la pantalla de Telefe.

Luego de que se desatara una fuerte polémica por la experiencia profesional de Samanta Casais, una de las finalistas de Bake Off, el público estalló en las redes por considerar que fue rota la premisa del reality que consiste en que todos los participantes deben ser “amateur”, cuando en realidad tiene su propia pastelería e incluso trabajó profesionalmente en el Café San Juan.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad la primera campeona de MasterCheff, Elba Rodríguez, se metió en el debate y dijo: “Me encantaría que los participantes eliminados tengan una segunda oportunidad en una nueva edición. Valdría para darle mayor reconocimiento a ellos y a los seguidores si esto es cierto. Y sería una oportunidad también para la producción de pulir estas cosas”, argumentó.

“Como espectadora me gustaría ver la final en vivo. Hay que entender que un reality como este en vivo es muy difícil porque pueden pasar muchas cosas, se puede prender fuego un horno, se puede cortar un participante. Pero la final sería lindo”, consideró en entrevista con el ciclo radial Por si las moscas.

A partir de su experiencia en MasterChef, la ex campeona analizó lo sucedido con Samanta, la participante más polémica de Bake Off. “Cuando vas a ser participante se te hace firmar un contrato donde uno como fanático de la gastronomía da el aval de que no tiene formación previa. Inclusive en mi contrato decía que no podías tener un conocido, pariente o pareja que trabajara en el canal. Vos cuando firmás eso das fe de que es cierto. Por eso no veo a la productora como culpable por esto, porque no veo a la productora que revise a los 5000 aspirantes que entran desde el principio. Es polémico, sí. Pero hay que ver qué tan cierto es”, explicó.

En este sentido insistió que “hay que ver hasta qué punto el contrato definía lo que es un profesional pastelero. Entiendo también la indignación de los participantes. No sé si es cierto que fue contra el reglamento, pero si realmente fue así, entiendo lo difícil que es para los demás participantes que dejan muchas cosas de lado para estar ahí, que da mucho trabajo y sacrificio, daría bronca”. Entonces, empatizando con los demás concursantes, expresó: “Como participante estaría enojada, buscando respuestas de la producción. Por eso es importante ver el contrato para saber hasta dónde se puede reclamar y sentir enojo”.

Por último se refirió al error de Telefe luego de que desde la cuenta en Twitter del canal publicaran una promoción que reveló qué participante se iba a quedar afuera en la semifinal, ya que se ven sólo tras pasteleros, lo que permitió ver que Agustina Fontela iba a ser eliminada, y lo comparó a su experiencia en MasterChef cuando se filtró que iba a ser la campeona.

“Grabamos tres días antes, no había tanto margen para que se filtre en realidad. Pero cuando me enteré que se había filtrado y se había publicado una placa de crónica fue un bajón porque mucha gente se engancha enserio y gente que le gusta la cocina, y la verdad que te mata la ilusión. A mí que era participante me gustaba mantener la magia de compartir el momento. Es muy feo”, finalizó.

“Como participante estaría enojada y buscando respuestas de la producción”

Recordemos que en las últimas horas trascendió que Samanta Casais fue involucrada con un siniestro vial ocurrido en 2017 que terminó en muerte, y por este motivo está siendo investigada bajo la carátula de homicidio culposo. “Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presento en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista“, dijo Lorena Olguin, hija del hombre fallecido, Alfredo Olguin., en la red y en diálogo con Informados de Todo (América).

“Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá tuvo un siniestro en su moto (…) La sentencia quedó en un resarcimiento económico y cumplir tareas comunitarias, pero la causa quedó abierta a la espera de que ella cumpla. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas… Que no tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto. No se dio a la fuga porque se le pararon 20 autos adelante de ella y no dejaron que se vaya. El único que bajó del auto fue el marido, que estaba enyesado, y trataba de socorrer a mi papá que estaba tirado en el piso en el medio de la autopista”, recordó la mujer con mucha indignación y enojo contra Samanta.

L.M

Galería de imágenes