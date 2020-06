Luego de que el top traslúcido de Romina Malaspina se vuelva más protagonista que el dólar y los datos económicos que aborda como conductora en Canal 26, tanto ella como la emisora fueron blanco de escándalos y diversas críticas. Sol Pérez, Agustina Kämpfer, Ángel de Brito y cientos de figuras mediáticas se involucraron activamente en el tema , sobre el cual se reflotaron temas como ‘la cosificación de la mujer’, ‘las elecciones de los dueños de los canales’, ‘la priorización de la belleza por sobre el conocimiento’, entre otros reñidos tópicos que fueron punto de partida de tensos cruces al aire. Tras responder en reiteradas oportunidades en las redes y a los medios, la influencer que surgió de Gran Hermano 2015, dio su contundente descargo en diálogo con LAM.

“No me bajan ninguna línea de qué me tengo que poner y que no, no son cosificadores”, comenzó aclarando acerca de la emisora para la cual trabaja, en diálogo con las angelitas. En ese sentido, luego de que el panel liderado por Ángel de Brito le remarcara que la dejaron como ‘la que respondió a órdenes del canal’, la rubia se defendió contundente: “Yo no soy ninguna víctima, mi vestuarista fue la que me armó el look. El tema es que me jugó en contra la iluminación, que no lo pensé”.

Tras la polémica por haber salido con un osado look en la pantalla chica, en la que se le vieron las lolas, Malaspina aclaró: “Yo cuando le mandé la foto en el espejo a mi vestuarista no se veía nada. Tenía puestas pezoneras, pero después me jodió ver que se veía todo el contorno”.

Por otra parte, la conductora aclaró qué tipo de relación tiene con Sol Pérez , dado que la compararon mucho con la mediática quien comparte el mismo espacio laboral con ella. “De mi parte no pasa nada contra Sol Pérez, tampoco con Celeste Muriega. No sé como es el tema individual de cada una. Yo de mi parte las admiro y tomo a todos mis compañeros de referencia para aprender cosas nuevas“.

Recordemos que, tras el escándalo, la ex chica de clima aclaró que no se parecen en nada y apuntó contra la modelo en lo que al jugado look respecta. “Respeto la manera de pensar de Sol. De todas formas, pienso en que me choca mucho que las mujeres vayan contra las mujeres. Si sos mujer y te pasó lo mismo o lo que sea, banca a la otra”.

Luego explicó que entiende que todo se salió de contexto porque es un noticiero y que luego se vio a sí misma en el canal y pensó ‘si fue un montón’. Sobre su desembarco a Canal 26, contó: “Me hicieron la propuesta de trabajar ahí y me encantó. Yo siento que puedo hacer todo lo que me propongan, aunque venga del ámbito del espectáculo no me voy a limitar y desde ya que voy a tener miles de errores , hace tres semanas que empecé y no soy periodista”.

Antes de cerrar la entrevista, De Brito le preguntó por los dichos de Agustina Kämpfer, quien dijo sobre ella, su look y su labor como conductora: “Está ahí solo porque está buena. Pero no tiene absolutamente ni la menor idea de lo que está hablando”.

“No puede hablar de nadie. No sé cómo Kämpfer tiene el tupé de hablar de mí. Yo jamás me colgué de los huevos de nadie para salir en televisión. Hice mi carrera sola ni siquiera se me conoció algún romance con ningún famoso”, remató Malaspina.

A.A

