Como era de esperar, el paso de Baby Etchecopar junto a Oscar González Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carnota en La Noche de Mirtha (El Trece) no iba a pasar como un programa más. La legisladora Ofelia Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestaron su repudio a “El Ángel” por decir que Cristina Fernández de Kirchner es un cáncer.

En medio de la charla que los periodistas y conductores tenían con Juana Viale en La Noche de ML, Baby Etchecopar manifestó su opinión sobre CFK, y generó polémica: ”Hoy, dense cuenta, Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina, y mientras Cristina moje en política no va a haber paz nacional, porque hay una patología en cada uno de nosotros, todos tenemos una patología, todos somos de una forma, por algo queremos llegar”.

Y continuó: “Creo que la señora, es una señora sola, es una señora que el único poder que tiene es el poder, creo que es una señora que no quiere a nadie, honestamente creo que no quiere a nadie, lo digo como ciudadano, creo que se mira adelante del espejo y dice ‘estoy espléndida para cortar cabezas salgo a arruinarle la vida a la gente’. Y hay que decirlo, si Cristina sigue en la Argentina, Argentina se termina”, concluyó Etchecopar.

Las repercusiones no tardaron en llegar. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, tomó conocimiento de las palabras del periodista y salió a cruzarlo a través de Twitter.

“Cuando hablan de una mujer que hace política sin usar ni un argumento político es violencia. Que es Cáncer, sola, mala, todas asquerosidades inconsistentes que no sorprenden de este sátrapa. Sepan cagones que cristina se banca todas, pero la mierda que tiran #EsViolenciaPolitica”, afirmó con vehemencia Fernández.

Cuando hablan de una mujer que hace política sin usar ni un argumento político es violencia. Que es Cáncer, sola, mala, todas asquerosidades inconsistentes que no sorprenden de este sátrapa. Sepan cagones que cristina se banca todas, pero la mierda que tiran #EsViolenciaPolitica pic.twitter.com/Qn2xyEKKtu — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 22, 2020

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también se refirió a los dichos de Baby y lo repudió, además de recordar de una manera sutil la época en la que muchos celebraban el cáncer de cuello de útero que sufrió Eva Perón: “Todavía se escuchan prejuicios asombrosos contra el peronismo. Hablar de cáncer, en lugar de comenzar una discusión, la clausura. El odio y la intolerancia son incompatibles con la democracia. Es violencia política. Es violencia machista”, sentenció.

Todavía se escuchan prejuicios asombrosos contra el peronismo. Hablar de cáncer, en lugar de comenzar una discusión, la clausura. El odio y la intolerancia son incompatibles con la democracia. Es violencia política. Es violencia machista. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) June 22, 2020

Si bien esto sucedió el sábado por la noche, el video de Etchecopar se hizo viral y aún hoy se sigue comentando. Este lunes, arrepentido, Baby utilizó el aire de su programa en Radio Rivadavia y se disculpó públicamente con Cristina Kirchner.

“Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase”, declaró el conductor de Baby en medio.

“La verdad que fue una palabra desafortunada, yo vengo trabajando el tema del cáncer, que destruye y no construye; cuando lo pensé me pareció una boludez lo que dije y le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas”, reiteró. “Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente”, finalizó.

L.M

Galería de imágenes