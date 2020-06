Son decisiones, y Jorge Rial tomó una drástica: dejar de ir a América para hacer Intrusos, al menos, hasta el fin del mes de junio. Y su esposa, Romina Pereiro, tuvo una reacción alegre que dejó en claro cuál es su posición desde que comenzó la pandemia de coronavirus y que la llevó a tener discusiones con el periodista.

La integrante de Como todo (Net TV) compartió una romántica postal con su marido y citó las palabras que este dijo al anunciar que dejará de hacer el programa en el estudio. “En el único lugar en donde somos imprescindibles es con nuestras familias. ¡Buen fin de semana! ¡A cuidarse mucho!”, escribió la nutricionista en la publicación de Instagram que contó con el “me gusta” de Rocío, una de las hijas de Jorge.

“Esto también pasará”, concluyó la especialista en alimentación su mensaje, que coincidió con la postura que expresó semanas atrás cuando el presentador de televisión y radio dejó de salir en su programa a través de una videollamada y volver a ir al canal, a pesar de que sea un portador de factores de riesgo por su hipertensión y problemas coronarios, y también yendo en contra de la recomendación de su médico personal.

En ese entonces, y justo en la fecha del primer aniversario de su matrimonio, la morocha le había lanzado un palito contundente al responder un posteo romántico del conductor de Intrusos. “Te amo (aunque no te cuides como tendrías que hacerlo y esté enojada por eso)”, fue su comentario. Días después, lo volvió a criticar en una transmisión en vivo de Instagram. “Está mal que Jorge esté saliendo, todos ustedes saben que está mal, porque él es paciente de riesgo. Pero bueno, él quiere salir igual. ¿Sabés qué hizo? Teníamos todo el set acá armado para que él se cuidara, estaba charlado con su médico que no podía salir por el tema de la enfermedad cardiovascular previa. Acá en la casa, la luz, todos preparados para que en el horario del programa no hubiera ruido. Un día agarró y se fue a hacer el programa. ¡Eso no está bien!”, expresó Romina aquella vez.

Afortunadamente para ella, su pareja ahora tomó conciencia del riesgo que tiene ante el Covid-19, y seguramente desde el hogar que comparten continuarán pidiendo que se acate el consejo de quedarse en casa.

L.L.

