Ian Holm, quien ganó popularidad con sus interpretaciones como el recordado Bilbo Beggins en El señor de los Anillos o como el entrenador Sam Mussabini en Carrozas de Fuego, murió este viernes a los 88 años, en Londres. El actor británico padecía la enfermedad de Parkinson desde hace unos años.

“Es con gran tristeza que informamos que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a los 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, con su familia y su cuidador. Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente”, informó su agente al medio inglés The Guardian.

Holm, que fue nominado al Oscar como Mejor actor de reparto por su papel como el entrenador de atletismo inconformista Sam Mussabini en la película Carrozas de Fuego de 1981 y ganó el Bafta, comenzó su carrera en el teatro, interpretando todo tipo de papeles de las obras de William Shakespeare.

Holm dejó el teatro después de sufrir un severo caso de miedo escénico, que describió como “una especie de colapso” durante una representación de The Iceman Cometh en 1976. Es “una cicatriz en mi memoria que nunca desaparecerá”, dijo. Luego de eso, el actor desarrolló su carrera en el cine, que hasta entonces se había limitado a papeles regulares pero esporádicos en películas británicas como The Bofors Gun, Oh! What a Lovely War y Young Winston. Su papel como el androide Ash en el filme Alien, el octavo pasajero dirigido por Ridley Scott le dio una exposición internacional hasta entonces inimaginable. Además, también prestó su voz a uno de los protagonistas de Ratatouille.

Después de su nominación al Oscar, interpretó a Napoleón en Time Bandits de Terry Gilliam, y al desafortunado Sr. Kurtzmann en Brasil del mismo director; otros momentos destacados fueron Lewis Carroll en la película fantástica Dreamchild de Dennis Potter, el Dr. Willis en The Madness of King George, y el Padre Cornelius en la epopeya de ciencia ficción El quinto elemento de Luc Besson. Sin embargo, encontró un papel protagonista en la adaptación de Atom Egoyan de The Sweet Hereafter de Russell Banks, estrenada en 1997, interpretando al abogado que habla con fluidez y que convence a los padres afligidos para que inicien una demanda colectiva después de que varios niños mueran en un accidente de ómnibus.

Formado en la Royal Academy, Holm regresó a Shakespeare en 1997, en E Rey Lear dirigido por Richard Eyre en el Teatro Nacional de Londres, y fue nombrado caballero un año más tarde por sus “servicios al drama”.

Gozó de papeles secundarios destacados, pero encontró una nueva generación de admiradores con su icónica interpretación del hobbit Bilbo Beggins en el universo de El señor de los Anillos de Peter Jackson. También ha aparecido en la trilogía El hobbit, retomando el papel de un Bilbo anciano, cuyo papel más joven fue interpretado por Martin Freeman. Bilbo no apareció en The Two Towers, pero Holm regresó para la parte final, The Return of the King, así como para la primera y tercera entregas de la trilogía de los hobbits, que se estrenaron en 2012 y 2014 respectivamente. Esos serían sus últimos trabajos en la gran pantalla.

Entre las adaptaciones de Tolkien, Ian Holm desarrolló una inesperada reputación como lothario, después de la publicación de su autobiografía en 2004. Aclamado por el Daily Mail como “El señor de las aventuras”, relató con franqueza sus matrimonios en serie y sus asuntos extramatrimoniales. Le sobreviven su cuarta esposa, de Stempel, y cinco hijos de relaciones anteriores, así como su tercera esposa, la actriz Penélope Wilton.

L.M

