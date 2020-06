Cuando se trata de Moria Casán el filtro viene roto. Fiel a su estilo, La One dialogó con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) via Skype y confesó cuál es su nuevo fetiche en la cuarentena, en la que se encuentra desde hace tiempo por pertenecer al grupo de riesgo en plena pandemia y que la llevó incluso a retirarse del aire, dado que antes de que avance el coronavirus en Argentina, la diva aún conducía Incorrectas por la pantalla de América.

“Los recibo a ustedes con mucho gusto porque no hay nada más cómodo que estar en casa”, comenzó la diva en diálogo con LAM, y Ángel de Brito le respondió: “Todavía no me mandaste tu foto con la hidrolavadora, que es un tema que me tiene preocupado. Me dijiste que estabas todo el día con la hidrolavadora“.

Ese fue el pie para la diva prenda el ventilador y relate una confesión con connotación sexual, en tono de broma, aunque sin pelos en la lengua. “La hidrolavadora, que por supuesto me vino de regalo, de canje como todo lo que tengo, no canjeo la respiración porque no sé… pero es como un gran consolador. Además, como vibra, me siento una obrera. Me agarró un ataque de chongo y riego y lavo hasta el agua. Lavé mi camioneta y quedé extenuada“, aseguró.

Por otra parte, Casán se dedicó a opinar de todas las últimas polémicas de la semana y en ese sentido, se involucró con el escándalo del top osado que utilizó Romina Malaspina para conducir en Canal 26, del que se hicieron eco las redes y los medios, y la comparación que le hicieron a Sol Pérez con ella, y afirmó: “Esta chica Malaspina logró que se hable de ella en un solo día. Igual no veo tele nuestra, no me da ni para el chisme”. Con respecto a la ex chica del clima, Moria comentó: “Desde que Sol Pérez entró al noticiero, yo la felicité porque era una de mis vayainas y el primer día entró con un vestido midi. Súper cerradita, divina. Después no se habla más de ella. Luego en las redes ponen fotos de ella viejas y no las muestra”.

A.A

