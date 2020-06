El osado look que eligió Romina Malaspina, conductora de un informativo nocturno de Canal 26, abrió un debate muy reñido en los medios al rededor de la idea: ¿los canales siguen seleccionando por belleza a la mujer o tienen en cuenta su formación profesional? . En ese sentido, si bien en el panel de Nosotros a la mañana (El Trece) se abrió un amplio debate en el que el Pollo Álvarez y quizás un poco Nicole Neumann se mostraron más neutrales, Agustina Kämpfer prendió el ventilador , tomándose del caso de la joven modelo, y apuntó muy polémica contra la emisora del escándalo.

Ante la necesidad del conductor del ciclo informativo de querer entender mejor la problemática planteada en los medios y las redes, su compañera de fórmula, Sandra Borghi dio una introducción: “La televisión es imagen, pero también contenido. Fue muy cuestionada la imagen de la chica, porque cuando un obstáculo de cualquier índole obstruye la información periodística, ahí ingresamos en un problema. Para mi la pregunta es… ¿que quiere comunicar Canal 26? o mejor dicho, ¿que quiere mostrar?”.

Siguiendo su misma línea, Agustina soltó la lengua y no tuvo reparos a la hora de dar su postura en el tema. “Buscan estereotipar el cuerpo femenino. Al día de hoy en el que las mujeres de los medios, del segmento informativo, estamos luchando por equidad en los medios – dado que hay un 95% por de hombres en los puestos – cuando hay muchísimas mujeres formadas, especializadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza, se quedan sin trabajo”, lanzó sin filtro la periodista.

A fin de argumentar sus ideas, continuó picante: “No vamos a discutir su belleza ni cuando decide exhibirse, pero la ponen a hablar de temas que no tiene absolutamente nada de idea, no sabe lo que está pasando con Wall Street, ni lo que sube ni lo que baja. Romina está ahí porque está buena. ¿Les parece que tenía algo de idea de lo que estaba diciendo?”.

La ponen a hablar de temas que no tiene ni idea

Al instante de escucharla, Pollo Álvarez saltó en defensa de Malaspina; por lo que la panelista del ciclo profundizó sus ideas para hacerse entender. “Estamos 100% en que acá Romina no tiene nada que ver. Estamos hablando de quienes toman las decisiones de quien entra y quien sale de los medios de comunicación. Para modelo yo a Romina la pondría a abrir y cerrar los desfiles, porque tiene carisma, frescura y una belleza indiscutible. Si ella aprende o no, es un tema de ella, no estamos discutiendo eso. El tema es que para Canal 26 importa cuan fuerte esta la mujer que está al aire“

Para Canal 26 importa cuan fuerte esta la mujer que está al aire

En ese momento, la periodista se involucró con el machismo que considera que aún continúa muy latente en lo que se refleja en la televisión. “Te pongo ejemplos. Mirá a Jorge Lanata, Chiche Gelblung podemos seguir con varios más…¿cumplen con los estereotipos de belleza? no. Sin embargo, se les permite estar en la televisión y a las mujeres que les sucede eso , no”. “No Agus, hay un montón de mujeres que tampoco cumplen con esas normas de belleza y son grandes periodistas”, le retrucó el conductor.

Fue entonces que la periodista dio el cierre a su idea :“Claro, pero no están en Canal 26“, “es un tema del canal”, respondió Álvarez y ella remató: “Justamente, ahí está el punto del debate”, dejando en claro que su postura no está dirigida contra Romina Malaspina y su top hot, sino en las decisiones que toma el canal a la hora de contratar y guiar a sus conductoras para mostrarlas de tal o cual manera.

Por tal motivo, el notero Santiago Zeyen salió al aire , dado que es conductor de Canal 26, y aclaró: “Como en todos los canales hay una linea de vestuario. El canal buscó una imagen linda y buena de los periodistas. Incorporó a Sol Pérez, Romina Malaspina, Celeste Muriega, etc”, y sumó: “Las chicas eligen vestirse como ellas quieren, Sol Pérez y Romina conducen como siempre se mostraron y se vistieron. Me parece que está bueno que le den la oportunidad a las chicas y ambas están acompañadas por grandes periodistas. Me parece bien por una cuestión de imagen que elijan vestirse como quieran, me parece respetable”.

Para cerrar las conjeturas sobre si la emisora baja línea o no respecto a cómo deben vestirse sus conductoras, Sandra Borghi se chateó con Canal 26, donde trabajó (e incluso aclaró que fue la primer periodista en ingresar) y afirmó: “Las autoridades del canal aseguraron que no hay bajada de vestuario , ellas se visten acorde a su personalidad” y desde el panel llegaron a la conclusión de que Romina, además, se muestra así en sus redes sociales.

No queriendo aceptar la postura de algunos de sus compañeros, Agustina insistió: “Claro, si mañana vengo en tetas ¿nadie me va a decir absolutamente nada, porque tengo la libertad de elegir vestirme como quiero ?”. Ahi se escucharon varios “sí , tenés razón” y Sandra la ayudó: “A ver, si me preguntan como periodista estamos hablando de una cuestión de ubicación. Como profesional no quiero que tu mirada se vaya a mi pecho, porque yo quiero destacar la información por encima de lo que muestro. Acá hay una clara intención de destacar lo que muestro por encima de lo que digo, punto”.

¿Si mañana vengo en tetas, nadie me va a decir absolutamente nada?

“Aparte ¿vimos a un hombre en cuero hablar de información importante? no , ni lo vamos a ver nunca. El punto es que equiparemos lo que se exige a una mujer y a un hombre“, cerró indignada Kämpfer

A.A

Galería de imágenes