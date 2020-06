Jorge Rial tomó la decisión de abandonar Intrusos debido al crecimiento de casos positivos de coronavirus en la industria de la televisión argentina, y lo comunicó desde el estudio del programa horas después de que se haya confirmado que un trabajador de América también contrajo el Covid-19.

“Soy paciente de riesgo y no quiero poner en jaque a mis compañeros. Estamos desde el primer día de la pandemia, bancando acá. Me fui unos días y después volví porque me sentía invulnerable, pero no es así. El imprescindible de verdad es el que maneja un bondi, los de seguridad, el personal de salud. Yo, si no voy a estar, no va a pasar nada. No pasa nada, lo único que traigo es entretenimiento, que no es poco, pero no es un antibiótico ni una vacuna. Lo que quiero decir es que tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes y ver cómo se desarrolla todo“, comunicó el presentador de televisión, minutos después de que se conociera el resultado positivo del hisopado de Lizy Tagliani.

“Con esto quiero decir que dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil, nuestro ego es enorme. El maquillaje entra por los poros, se te queda en el corazón, te hace una capa de ego. Pensás que si no vís, Intrusos no va a seguir. Lo consulté con mi psicólogo, mi médico personal, mi familia, lo hablé con el canal y mi decisión es guardarme. Es por mi familia y mis compañeros. Tenés que cuidarte vos y a los otros”, consignó el periodista de espectáculos.

“¿Vos le llevarías el virus a tu hijo, a tu esposa o tu madre? No, ¿pero por qué pensás que no lo vas a hacer?”, preguntó Rial con seriedad, y añadió: “Yo sé que es una mierda la cuarentena, pero hasta acá llegamos como llegamos gracias a la cuarentena. Esto podría haber sido peor. Tampoco nos eximía de no llegar a un pico, porque peleamos con un enemigo invisible, no sabemos nada, y nosotros los periodistas menos, que hablamos como si supiéramos y le discutimos a los especialistas”.

“¿De verdad querés hacer una marcha? ¿Contra quién? Quedate en tu casa y no seas pelotudo. Cuando lleguemos a la última cama o la cama caliente, ahí te quiero ver”, continuó Jorge, apuntado hacia quienes se manifiestan en contra del aislamiento.

“Esto ya nos tocó de cerca, y a quien se enfermó ayer lo conozco hace años, es un compañero nuestro. Está bien, pero con miedo, al igual que todos. Pero convirtamos ese miedo en prevención. Si tenés miedo, lavate las manos, no salgas, cuida al de al lado, distancia social. No vayás a jugar al fútbol o a jugar el golf. Lo único imprescindible es la vida”, sostuvo el padre de Rocío y Morena Rial, hablando del caso positivo en la emisora donde trabaja.

“Me voy a guardar porque quiero cuidar a mi familia y compañeros, que también son parte de mi familia. Si les pasa algo, duele mucho. Esta es la única manera de cuidarlos”, concluyó el conductor, que no aclaró si continuará saliendo al aire a través de videollamadas, al igual que lo hizo en otras oportunidades.

