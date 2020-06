Cuando se debate acerca de salir o quedarse en la cuarentena por la gran crisis económica y social que trajo a colación la pandemia, todos los diálogos se tornan ríspidos, principalmente por las diferentes posturas en las que algunos ponen el “no contagiarse” al frente, mientras que otros aseguran que sino comés por falta de trabajo, tampoco tenés salud. Ambas están en lo cierto y por tanto, es un ping pong que jamás afloja. Esto mismo sucedió ayer entre Mariano Iúdica y Chiche Gelblung en Polémica en el Bar (América) en el que se vivió un tenso momento al aire.

Todo comenzó cuando en la emisión del jueves a la noche comenzaron a analizar los alcances que debería tener a esta altura la cuarentena para evitar que continué aumentando la curva de contagios por COVID-19. En ese marco, Chiche lanzó una frase en el contexto sensible y delicado que vivimos que enfureció al panel, en especial a Iúdica.

Mientras los titulares informaban minuto a minuto la actualización de los contagios en el cual se registró un pico de 2 mil casos en 24 horas , por lo que se está contemplando la posibilidad de regresar a la fase 1 del aislamiento en la que todo estaba cerrado, Chiche habló de la necesidad de reactivar la economía. Por el contrario, Mariano se mostró a favor de continuar con la estricta cuarentena y lo hizo saber en respuesta al comentario de Adrián Cormillot quien lanzó: “Hay un costo beneficio en esto. Y se evalúa constantemente. El beneficio…”.

Fue entonces que el conductor del ciclo de América sostuvo firme: “Sí, con vidas humanas, boludo. Mirá si voy a hacer costo beneficio con vidas humanas, carajo” , dejando en claro que considera importante el hecho de que sigamos aislados para preservar vidas, de las cuales ya perdimos muchas en el país, aunque aclaró: “Y eso que todos mis amigos bolicheros la están pasando como el culo…”.

En ese mismo momento, Chiche fiel a su estilo picante le contestó: “Esto es una guerra. El Presidente lo planteó así. Y en una guerra, hay bajas. Las tenés que calcular también, desgraciadamente”. Esta frase desató larga tela para cortar que termino en un picante cruce entre ambos al aire. “Pero en una guerra no tenés los boliches ni las peluquerías abiertos. Entonces, ponete de acuerdo, Chiche”, disparó el conductor contra el periodista, indicando que se estaba contradiciendo.

“Lamento corregirte , pero yo cubrí guerras en el Líbano. En el Líbano, en Beirut, cuando fue la famosa libanización, se cagaban a tiros a las ocho de la mañana y a las nueve estaban abriendo los bancos”, retrucó filoso el periodista y Iúdica se negó a aceptar esa comparación. “Pero son guerras eternas ésas, no me pongas esos ejemplos”, se indignó el morocho.

En todo debate suele haber aliados y en este, Mariano tuvo el suyo. “En Inglaterra, rige todavía que los bares cierren a las diez de la noche porque quedó desde la Segunda Guerra Mundial . Entonces, no digas que es normal que haya boliches en la guerra, porque no es así”, aportó Cormillot.

“Pero no estoy hablando de boliches, ¿por qué me halan de los boliches? ¡hablame de laburo!”, soltó enojado Chiche y con un clima que ya no se prestaba para más comentarios, el conductor cerró: “Te puse de ejemplo las peluquerías, también. Te estoy hablando de de toda la gente amiga mía que está como el culo…”. Y Chiche agregó como últimas palabras que para él no es una guerra, es una “pandemia jodida”, aunque para Italia si lo fue porque tienen 40 mil muertos.

A.A

