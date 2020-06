Christophe Krywonis, el cocinero francés que desde hace 21 años se encuentra radicado en Mendoza con su propio restaurante y es figura de los distintos programas gastronómicos de Telefe, fue relacionado en las últimas horas con Iliana Calabró,debido a que trascendieron rumores de un posible romance. Sin embargo, lejos de darle lugar a las conjeturas públicas, el chef salió a aclarar esta versión con declaraciones contundentes.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre, Krywonis afirmó que la información que circuló es absolutamente mentira. “No tengo nada para que decir sobre este tema. Es un fake. Mi respeto a Iliana, pero es un fake. Me abstengo de alimentar este tipo de falsa información”, comenzó su descargo en un mensaje que le envió por WhatsApp al conductor radial.

“Agradezco tu interés, pero no sé nada de toda esta historia. No tengo más nada que decir”, cerró el oriundo de Francia, mientras que Iliana se refirió al tema en Confrontados (El Nueve) y disparó: “No sé de dónde salió eso. Creo que surgió porque un productor de TV me dijo ‘hay alguien de Bake Off que pregunta mucho por vos’”.

En diálogo con el programa que conduce su hermana, la actriz reveló que se encontró con el cocinero cuando este fue a verla en la obra teatral que hacía con Lizy Tagliani en Villa Carlos Paz, pero que “no hay nada más”. “¿Es cierto que le vas a enviar un tiramisú?”, le preguntó un panelista del ciclo de espectáculos. “Se lo prometí, es algo que no le niego a nadie”, concluyó firme, pero bajándole la cortina a la posibilidad de un supuesto affaire con el experto en gastronomía.

Recordemos que todo comenzó cuando a artista y el chef coincidieron en Por el mundo, el programa de Marley que se emite los domingos en Telefe, pero por el distanciamiento social y la estructura del envío, lamentablemente no pudieron estar en el mismo lugar. Sin embargo, y según había trascendido, verla a través de una pantalla fue suficiente para el jurado de Bake Off Argentina, que supuestamente había pedido su número de teléfono para contactarla.

A.A.

Galería de imágenes