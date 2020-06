Alberto Fernández lo hizo de nuevo. Así como meses atrás le dio retuit a un fuerte comentario de Dante López Foresi que tildaba de “gordito lechoso” a Jonatan Viale, esta vez el presidente compartió un nuevo mensaje polémico escrito por la diputada Fernanda Vallejos acerca de un momento que todavía está fresco en la retina y memoria de los televidentes y usuarios de las redes sociales: su fuerte cruce con Cristina Pérez.

El país sigue hablando del diálogo poco amistoso que tuvieron el mandatario y la periodista a raíz de una pregunta que ella hizo sobre la expropiación e intervención estatal de Vicentin que derivó en que él la mande a leer la Constitución en vivo y en directo, y esto fue catalogado como un “gol” por parte de la legisladora que representa a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación.

“Una vez Alberto (cuando era Alberto, y no el Presidente), me gritó un gol por acá por una intervención mía en TN. Pero la verdad que gol, lo que se dice gol, ¡es esto!”, indicó la política del Frente de Todos, elogiando al jefe de Estado por sus dura respuesta a la conductora de Telefe Noticias y adjuntando el video de ese tenso intercambio de palabras.

Una vez Alberto (cuando era Alberto, y no el Presidente), me gritó un gol por acá por una intervención mía en TN. Pero la verdad que gol, lo que se dice gol ¡es esto! 👏🏻👏🏻👏🏻@alferdez pic.twitter.com/xQgT0gqzen — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) June 18, 2020

“Está equivocada. Le recomiendo además que lea la Constitución. La Constitución por razones de utilidad pública puede expropiar, el poder Ejecutivo puede expropiar (…) Y le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la Ley de Expropiaciones porque ahí faculta que a la hora de expropiar uno puede intervenir. Entonces me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la Ley de Expropiaciones”, fueron los dichos de Fernández celebrados por Vallejos, ocurridos a partir de que la presentadora de televisión sostuviera que la carta magna “no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada a través de un decreto”.

Recordemos que luego de su cruce con el presidente, Pérez compartió un mensaje junto con un articulo periodístico para reafirmar su posición y defenderse de las críticas, y también fue ninguneada de manera sorpresiva por la actriz Mirta Busnelli, quien terminó recibiendo burlas por un error de ortografía.

Por otro lado, el mandatario también le dio me gusta a un tuit de otro integrante del noticiero de Telefe que quiso calmar las aguas: Reynaldo Sietecase. “Queridxs: @Cris_noticias puede preguntar lo que quiera, no solo es su derecho, también es su obligación y @alferdez responde lo que piensa, es su derecho y obligación. No dramaticen. Las preguntas nunca son un problema, sería un problema que no se pudiese hacer preguntas”, escribió el rosarino.

Queridxs: @Cris_noticias puede preguntar lo que quiera, no solo es su derecho, también es su obligación y @alferdez responde lo que piensa, es su derecho y obligación. No dramaticen. Las preguntas nunca son un problema, sería un problema que no se pudiese hacer preguntas. — Reynaldo Sietecase (@Sietecase) June 18, 2020

L.L.

Galería de imágenes