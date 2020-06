Durante la noche del miércoles, Marcelo Tinelli se dirigió a los millones de seguidores que tiene en Instagram y anunció que iba a contestar diez preguntas, abriendo así el juego a sorpresivos pensamientos sobre su futuro en la televisión con Showmatch y el Bailando, el posible retiro, revelaciones sobre el regreso del programa en este 2020 y la chance de que uno de sus hijos sea su heredero en lo que respecta a la industria del entretenimiento.

Lo primero de lo que habló el periodista fue su cuarentena, asegurando que la lleva “bastante bien y con mucho Zoom y familia”. Posteriormente, Marcelo expresó el deseo de que su ciclo pueda regresar al aire dentro de los próximos sesenta días. “Ya sea con el humor o el Bailando”, manifestó el Cabezón.

Si bien ya trascendió que el formato del reality de baile es difícil de realizar a raíz de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el presentador de televisión continuó con sus historias afirmando que tiene muchas ganas de volver a hacerlo, hasta que fue sorprendido por una pregunta sobre si este será su último año al frente de Showmatch.

“No lo sé. En 1990 pensaba que era mi primer y último año. Llevo 31, jaja”, disparó con humor el empresario, recordando así aquellas noches en las que comenzó a conducir Videomatch por Telefe, programa que originalmente comenzó siendo deportivo, para luego convertirse en uno de los íconos del humor en la pantalla chica argentina.

“¿Pensás que en el día de mañana alguno de tus hijos puede seguir el programa por vos?”, lo indagó otro seguidor al presidente de San Lorenzo de Almagro, que contestó sin hacer mención alguna de Candelaria, Micaela, Francisco, Juanita o Lolo: “Sería un batacazo, pero hoy en día no lo descarto”.

Siguiendo la línea de la TV, Tinelli comentó que vio un capítulo solo de The Last Dance (El Último Baile), el documental de Netflix y ESPN sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan, y que le encantó, y que también se enganchó con This Is Us, ficción estadounidense a la que el elogió diciendo que “es lo mejor que vio, por afano, en series”.

Por último, el conductor de El Trece se puso emocional y habló de las personas que más extraña. “A mis viejos, a mis abuelos y a Fede (Ribero), mi mejor amigo”, enumeró la pareja de Guillermina Valdés, que antes de despedirse les mandó un afectuoso saludo a los usuarios que interactuaron con él. “Que tengan una hermosa noche. Acá llueve, siempre que llovió, paró. La vida es corta, valoren a las personas y estén con quienes te eligen y te valoran”, concluyó el productor.

L.L.

Galería de imágenes