Por ser distinto a las convenciones típicas de un noticiero, el look sexy y sin corpiño de Romina Malaspina en Canal 26 dio mucho que hablar, provocando que la conductora sea objeto de críticas en las redes sociales. Sin embargo, la rubia no se quedó callada y salió a defenderse, haciendo un especial hincapié en el machismo que pueden tener otras mujeres.

La exparticipante de Gran Hermano, que se encarga de presentar el segmento de noticias de la emisora de cable de 22 a 24 junto a Diego Codini y Celeste Muriega, no habló de la polémica en vivo, pero sí se expresó a través de Twitter con contundentes mensajes. “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, ¿es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo ‘anormal’. vamos a seguir para atrás. Evolucionen”, escribió la influencer.

Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas 😂 claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen 😂 — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) June 17, 2020

La actriz también recibió críticas en Instagram, y luego de ver un mensaje despectivo, expuso a una seguidora que le dijo que “no servía para otra cosas que mostrar las tetas”. Con un video que mostraba una foto de esa usuaria luciendo la parte de arriba de una bikini, Romi expresó: “Necesito que vean esta secuencia urgentemente. Por mujeres como esta, estamos como estamos. Critica lo que ella misma hace. Me dice a mí y ella se muere por ser lo que yo, sino vean su ultima foto. ¡Un poco de coherencia mi amor solo eso te pido!”.

JAJAJAJAJJA NECESITO QUE VEAN ESTA SECUENCIA URGENTEMENTE. Por mujeres como ésta estamos cómo estamos. Critica lo que ella misma hace. Me dice a mi y ella se muere por ser lo que yo, si no vean su ultima foto 🤪 un poco de coherencia mi amor solo eso te pido! 😂😂😂😂 pic.twitter.com/T38C0cJcFX — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) June 17, 2020

Debido a que la red social del pajarito se volvió escenario de críticas hacia Canal 26 por poner como conductoras a figuras del medio artístico, Sol Pérez, quien se encarga de presentar el noticioso que se emite de 20 a 22, manifestó su bronca ante los señalamientos que ella también recibió por su vestimenta. “Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me prepare y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a Dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, disparó la ex chica del clima de TyC Sports, sin meterse de lleno en el escándalo de su compañera.

Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

Tras el top al límite del martes, la ex GH 2015 eligió un mono muy ajustado que nuevamente destacó su sensual figura, y les agradeció a sus seguidores por apoyarla y haber llegado a la cifra de un millón en Instagram.

Mirá el video con su nuevo look.

L.L.

Galería de imágenes