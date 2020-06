El picantístimo intercambio que protagonizaron Alberto Fernández y Cristina Pérez en Telefe Noticias este miércoles sigue teniendo repercusiones. Un día después, el nommbre de Mirta Busnelli se convirtió en tendencia luego de un tuit que la actriz lanzó contra la periodista.

Alberto Fernández brindó una entrevista a Telefe Noticias a través de una videollamada. La nota transcurría con normalidad, pero cuando Cristina Pérez le hizo una pregunta sobre la expropiación de Vicentin, la respuesta del presidente mandándola a leer la Constitución y la Ley de Expropiaciones generó un momento de tensión que traspasó la pantalla. Miles de usuarios de Twitter se dividieron ante la situación y comentaron al respecto, tanto a favor de Pérez y contra del jefe de Estado como viceversa.

Una de las internautas que dejó su comentario fue la actriz Mirta Busnelli, quien escribió: “Hay que tenerle paciencia a #CristinaPerez , porque quizo estudiar derecho ,pero no pudo entrar porque no tenía terminada la secundaria (sic)”.

La actriz, quien siempre manifestó públicamente su apoyo al kirchnerismo, arremetió contra la periodista al intentar menospreciarla, pero el error ortográfico que hay dentro de su mensaje la convirtió en tendencia en Twitter. La regla indica que la forma correcta de escribir quiso, pretérito perfecto simple del verbo querer, es con s y no con z.

“Mirta, se escribe ‘quiso’, no ‘quizo’. Mirta, antes de una coma no va espacio. Mirta, después de una coma va espacio. Mirta, al final de la oración se pone un punto. No terminaste la primaria”, le contestó un usuario notablemente molesto. “Se escribe quiSo Mirta querida. Ella tendrá que ‘leer la constitución’ pero vos tenes que volver a la primaria”, le indicó otro.

Pero en medio de la lluvia de comentarios que remarcan su error, también se colaron los que señalaban la “sororidad selectiva” de la intérprete de 74 años, que pertenece al colectivo Actrices Argentinas, con otra mujer.

“Me encanta la empatía entre mujeres. Después defienden sus derechos. La verdad no entiendo ciertas posturas. Cuando me gusta si, cuando no me gusta no”, escribió una usuaria.

“Feminista de cartón pintado! #Vergüenza la doble vara”, “No estoy de acuerdo con Cristina pero hay que respetar las opiniones y no atacar cuando uno piensa distinto”, “Que lastima q dan haciendo esos comentarios , y despues defienden con el colectivo etc”, “Y la sororidad, y el feminismo y coso… Como se les nota”, “Horrible tu ad-hominem. Si hay voluntad de construir, me gustaría que reflexiones sobre lo que dijiste”, “Que lindo jugar a ser progre en el Pestalozzi y después denigrar a otra persona. Muy bonito todo. De paso te comento que @Cris_noticias escribió un libro de cuentos, estudió historia y literatura inglesa. Quizás lo sabias, quizás no”, fueron otros de los mensajes que se leyeron.

Tiempo después de haber concluido la comunicación con la Residencia de Olivos, Cristina Pérez se expresó a través de su cuenta de Twitter con un mensaje para defenderse de las críticas que recibió por parte del jefe de Estado y de miles de usuarios de la red que la cuestionaron por su accionar. “’¿La Constitución le reconoce de forma expresa al Presidente facultades para intervenir una sociedad? No. Ni siquiera de forma transitoria’. Lo dice el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”, escribió, citando un artículo de Manuel José García-Mansilla en el diario La Nación.

