Mariano Caprarola debió salir a desmentir que tenga Covid-19 por su trabajo junto a Jésica Cirio, quien es pareja de Martín Insaurralde, que sí dio positivo, pero en la entrevista que brindó a Los Ángeles de la Mañana (El Trece), se quebró y contó su preocupante estado de salud producto de una calcemia que sería consecuencia de las operaciones estéticas que se hizo con el polémico cirujano Aníbal Lotocki.

“En nombre de mi vieja y mío les quiero decir gracias, son un programa verdadero y grandes amigos”, comenzó el especialista en moda dirigiéndose al equipo de Ángel de Brito, muy emocionado y al borde de las lágrimas.

“Estoy conmocionado por lo que pasó. Hace tres semanas me descubrieron un problema en el riñón, que tiene un nombre y un apellido de alguien que no es el momento de hablar. Por lo cual, tengo un riñón no cag…, pero más o menos”, reveló el integrante de La Jaula de la Moda, sin mencionar al médico que fue denunciado por una gran cantidad de celebridades y que hasta el día de hoy sigue ejerciendo la medicina.

“Estuve internado para hacerme la extracción con una laparascopía de una piedra que no iba a salir de manera natural. Tenía el tamaño de una aceituna, no iba a salir bajo ningún punto”, informó Caprarola, que además explicó que en la clínica en la que se atendió se sometió a los análisis de coronavirus por cuestiones de protocolo.

Luego de explicar que hay una persona encargada de llevarle la ropa a Cirio desde que comenzó la pandemia, y que esta es muy cuidadosa con respecto a la prevención porque su marido es paciente de riesgo, Mariano dio más detalles de su dificultad.

“No voy a hablar de ese asesino. Es una calcemia. No es que me empezó a fallar el riñón, claramente tenía dificultades para orinar, pero por suerte lo agarraron a tiempo, no me llegó a agarrar todo el riñón. Todo el tiempo lo que pone este asesino es calcio para los huesos, que son como pelotitas y no se pueden eliminar solas, Ahora por suerte ya me las sacaron. Él es un asesino”, declaró el invitado de LAM.

“Yo esto me lo vengo callado porque es difícil contarlo, tengo laburo en la tele y no tengo por qué decir algo de mi salud para tener laburo, pero como pasó todo esto, es obvio que si te ven en una clínica digan esto”, sostuvo Caprarola con respecto a la versión que indicaba que contrajo Covid-19.

“Quiero que se haga justicia por los ignorantes que hemos pasado la puerta de este médico”, sentenció el panelista, que deberá seguir un tratamiento e hidratarse mucho para mejorar su estado de salud, y que no inició acciones legales aún contra Lotocki.

L.L.

