Ernestina Pais le brindó una extensa entrevista a Los Ángeles de la Mañana (El Trece) en la que habló de todo: la crisis económica que enfrenta su restaurante por la pandemia, su relación con sus compañeros de Intratables (América) y el vínculo que mantiene con su hermana, Federica. Y justamente fue en este último tema en el que hubo un momento llamativo al aire, debido a la reacción que tuvo la periodista ante un desafortunado comentario que le hizo Ángel de Brito.

“Siempre hay un mito que las Pais se llevan mal, se llevan bien, que no se hablan, que se hablan. Yo la adoro a Federica, mandale un beso grande, hace mucho que no hablo con ella, pero trabajamos juntos”, comenzó el presentador de televisión antes de realizar su pregunta. “Por supuesto, nosotras inventamos Intratables antes de que existiera”, contestó la exconductora de CQC haciendo alusión a las tensas discusiones que se dan en este ciclo.

Sin embargo, la pregunta del jurado del Bailando provocó que haya humor negro en la pantalla de El Trece. “¿Por qué desapareció?”, indagó Ángel sobre la hermana de Ernestina, quien lanzó una respuesta en tono de broma y a los gritos: “¡No desapareció! ¡No digas esa palabra!”.

“No seas tarada”, replicó el conductor de LAM, mientras que su entrevistada reía, ya que esta quiso incomodarlo al hacer referencia a la situación de su padre, José Miguel Pais, militante del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y arquitecto que desapareció durante la última dictadura cívico-militar.

“Un poco de humor negro, chicos”, lanzó la morocha, que aclaró que su hermana no se “borró”, ya que trabaja en la AM 750, una de las emisoras de radio más escuchadas, y que su decisión de no dar entrevistas no está vinculada al escándalo que tuvo su hijo, Dante Casermeiro, sino que “fue ‘fóbica’ toda su vida” a la exposición, a diferencia de ella.

Al ser consultada sobre si sigue siendo confundida en la calle con Federica, Ernestina aseguró que sí y reveló qué otro parecido con una figura del espectáculo le encontró la gente. “Me dicen Mora Godoy también”, indicó entre risas.

L.L.

Galería de imágenes