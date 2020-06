Joven, bella y con una carrera mediática que crece día a día. Romina Malaspina se posicionó tras la edición de Gran Hermano de 2015. La temporada del reality que por aquel momento conducía Jorge Rial, catapultó su carrera como mediática y le abrió las puertas a otros programas de TV. En 2020 iba a lanzar su carrera musical y viajar a Estados Unidos, pero el coronavirus le frenó los planes. Actualmente se encuentra trabajando como presentadora en Canal 26 y en las últimas horas se desató una gran polémica porque dio las novedades económicas del país con un osado top con transparencias en las que se veían sus lolas. El hecho se hizo viral en horas y ella salió a defenderse con duras frases. Sin embargo, hace tan solo unas horas, compartió en su cuenta de Instagram un video con un mensaje contundente para los medios.

“Chicos les pido mil disculpas a todos los medios que me están contactando por notas y demás; pero sabrán comprender, que literalmente, es imposible leer todo esto. Todos los mails, instagram md, whatsapp. Posta no es que no quiera o me crea nada, pero estoy totalmente saturada, se fue todo de control y voy a dejar mi celular en Standby por una semana, porque no puedo atender 800 números que no conozco. Por lo tanto , sigo haciendo mi trabajo en canal 26. Gracias por entender”, lanzó la modelo en un video en el que filmó su celular y la catarata de números sin agendar que se habían comunicado con ella frente al revuelo.

Recordemos que la rubia salió a defenderse con uñas y dientes frente a las críticas recibidas por su jugado look para dar las noticias en la televisión y no tuvo reparos a la hora de tildar de ‘machistas’ a muchas mujeres. “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, ¿es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo ‘anormal’. vamos a seguir para atrás. Evolucionen“.

A.A

