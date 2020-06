Con el objetivo de facilitar la atención y reducir trámites para los beneficiarios, el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) estableció una nueva línea de contacto: el 0800-888-4777.

Otra facilidad que comenzó a operar en estos últimos meses es la atención directa en el médico, sin necesidad de comprar una orden de consulta en la Casa Central o filiales. De igual manera funcionan lo estudios en laboratorios bioquímicos y de diagnóstico por imagen.

“Hemos trabajado para que el beneficiario asista al lugar en el que tiene que ser atendido, sin pasar previamente por la institución. Si el médico me pide un análisis bioquímico, voy directamente al bioquímico; no es necesario ir a Casa Central o a las filiales. Si es que me piden una imagen, voy directamente al ecografista o al centro de imágenes y hago la práctica”, explicó el interventor del IPSST, Fernando Avellaneda.





La entrega de insulina se ha descentralizado, agregó el doctor Avellaneda. “Hace tres semanas la entrega se hace a través de farmacias, a domicilio o en cercanías de las filiales. Esto se ha trabajado con una empresa que se encarga de la distribución para los casi 3.000 pacientes que reciben insulina en la provincia y que tenían que venir todos los meses al Centro de Calidad de Vida a retirarla”.

Por otro lado, el Centro de Calidad de Vida cuenta con un modelo de recepción de solicitud de los nuevos tratamientos o la renovación de tratamientos a través del correo electrónico.

“Se audita el pedido del médico en forma remota, y cuando está listo el resultado de la auditoría se le informa al paciente, que puede retirar la medicación prescripta por la farmacia que él decida”, indicó el interventor.

Pago con débito

Casa Central y filiales ahora brinda la opción de pagar con tarjeta de débito, además de efectivo. “Antes, para pagar cualquier valor, había que utilizar efectivo. Este nuevo método evita que uno tenga que ir al banco antes de pasar por la institución”, destacó Avellaneda.