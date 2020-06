El faltazo de Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana (El Trece) durante dos días generó una ola de rumores entre los fanáticos del programa conducido por Ángel de Brito, y periodistas. Sobre todo, luego del abrazo que se dio con Santiago Maratea, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que incluye distanciamiento de más de un metro entre personas. Luego de haberse referido al tema en Instagram, la panelista volvió a esa red pero esta vez con un tono virulento, en medio de una lluvia de insultos.

Luego de que varios consulten qué pasó con Yanina, la panelista dijo que no podía creer que su silla vacía se vuelva noticia y aclaró que su ausencia se trataba de un proyecto laboral del cual no podía contar nada aún. Sin embargo, esta tarde en Intrusos (América) Jorge Rial reveló que la contadora trabajará en las cámaras ocultas que prepara ShowMatch para su vuela al humor.

Pero esta tarde, las versiones sobre la ausencia de la esposa de Diego Latorre en LAM continuaron y ésta explotó, una vez más, en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que se debió a que ella pidió dos días por una cuestión personal.

“Me tienen todos los huevos al plato, pero muy al plato. ¡Falté a trabajar dos días, coño! ¿Nunca nadie faltó al trabajo? ¿No hay panelistas o la concha puta del pato que falte al trabajo? ¡Me tienen los huevos al plato!“, arrancó Yanina entrada en cólera, mientras miraba a cámara de su celular.

“¡No tengo coronavirus! ¡No estoy en cuarentena! Pedazos de mierda, estoy en mi casa porque se me cantó la concha faltar a trabajar. ¿O también tengo que hacer una declaración jurada cada vez que tengo que hacer algo o tengo un problema la puta que los parió? ¿Nunca tuvieron cagadera? ¿Nunca estuvieron cansados? Falté, falté”, continuó a los gritos con las venas a punto de explotar.

Latorre, además, explotó contra varios periodistas y medios que consultaron sobre el tema: “Falto dos días a trabajar y es tema. Los mensajes, el Twitter, la gente que escribiendo que me suspendieron. ¡No conchudos! Falté, ¿es tan difícil de entender? ¡Pedí dos días!”.

“Otra cosa, es de ignorante absoluto pensar que un abrazo, que volvería a dar, y me los paso a todos por la concha, es romper la cuarentena, papucho”, remarcó después, refiriéndose al abrazo que le dio a Maratea y que desencadenó una ola de críticas y la denuncia de Ulises Jaitt a ambos por violar el artículo 205 del Código Penal: violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia (Covid-19).

“Lean el DNU. Es recomendable no abrazar, como te pueden recomendar no fumar o no tirarte del balcón. Después vos elegís. La cuarentena es aislamiento social. No meter gente en tu casa, no ir a la casa de otro, no ir a trabajar si no sos esencial. Y a los que me preguntan por qué soy esencial: ¡Porque hay un hijo de puta que lo decidió y me hace ir a laburar! ¡No me rompan las pelotas! ¿Ok?”, cerró llamando “pelotudos” e “imbéciles” a quienes creen que efectivamente violó la medida dispuesta por el Gobierno. Por último, habló de los periodistas que la llamaron por ir a la fuente e insultó a otros.

Desde Exitoína aclaramos que el miércoles 17 de junio nos comunicamos con ella, justamente, para ir a la fuente.

