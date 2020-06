Miles de usuarios de las redes sociales se sorprendieron durante la noche del miércoles al encontrarse con una charla de dos famosos que parecen no compartir muchas cosas en común: Andrés Ciro Martínez y Martín Cirio, alias La Faraona. Pero a lo largo de la transmisión en vivo de Instagram que protagonizaron, los dos artistas coincidieron en una serie de experiencias sexuales que terminó dando lugar a una desopilante anécdota escatológica del exlíder de Los Piojos que causó el asco y las risas de todos los espectadores.

Luego del pedido de Manu, una de sus hijas, para que no la cuente, y el aval de otra, Katja, para que sí lo haga, el rockero de 52 años relató lo que le sucedió con una mujer que le pidió que le practique sexo anal.

“Es una boludez. Resulta que era una chica seria, muy seria. Y la primera vez era como que se acomodaba, yo quería entrar por la parte normal y ella bajaba, a mí me costaba hasta que, evidentemente, me di cuenta de que quería que entrara por colectora, como decía Cabito”, comenzó a narrar el vocalista de Ciro y Los Persas.

“Entonces voy por ahí, y cuando saco, un enchastre. Fue como decís vos: ‘Le cagué la pija’”, le reveló el cantante al youtuber que acostumbra a contar y mostrar sus experiencias íntimas tanto en la plataforma de videos como en sus cuenta de Instagram y Twitter.

“Un enchastre mal en todo el cubrecama. Una cosa importante, y yo digo ‘bueno, vamos a caretearla’. Empecé a respirar por la boca como cuando están los soretes del perro. Levanté el cubrecama, lo llevé al lavadero y lo tiré ahí. Manchados, le digo ‘vamos a bañarnos’. Ella siempre seria. Nos metemos en la ducha y de nuevo, fra…caían unos chomp, salían y pra, pra, esquivando ahí los chomp en la ducha”, continuó el músico, comparando la forma de la materia fecal de esa mujer con un popular helado de una reconocida marca argentina.

“En un momento ya como se se lava todo y me vienen ganas de hacer pis. Medio jodiendo y medio no, le hago pis en la pierna, estábamos abajo de la ducha y ella se da cuenta. Se da vuelta, me mira y me dice: ‘¡¿Qué hacés, asqueroso?!’ Un personaje”, remató Ciro la anécdota, provocando la carcajada de Cirio y la indignación de su hija que no quería que contara esa experiencia.

L.L.

Galería de imágenes