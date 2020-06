Durante este jueves, la interventora del Instituto Provincia de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Stella Maris Córdoba, anunció que la semana próxima viajará junto al gobernador, Juan Manzur, a Capital Federal para firmar un convenio con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, por el programa Argentina Construye, dedicado al mejoramiento de hábitat, infraestructura, créditos para ampliación de viviendas, algunos de los cuales podrían otorgarse a través de la línea financiera del Procrear.

“Son acciones para dinamizar nuestra economía a través de la obra pública y llevar soluciones a quienes están esperando un mejoramiento de su hábitat y acceder a una vivienda”, señaló Córdoba.

La funcionaria comentó que con la ampliación de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, el organismo a su cargo trabaja activamente “porque me parece que es un momento donde quienes estamos en la función pública tenemos que estar dedicados más que nunca en dar soluciones”.





Semanas atrás, el IPV entregó viviendas en barrios que tenía dificultades, removimiento los obstáculos, señaló Córdoba: “Entregamos 180 viviendas en San Andrés y vamos a hacer lo mismo con las 166 viviendas en Lomas del Tafí”.

Además, el IPV trabaja en nuevos proyectos habitacionales junto a intendentes para presentar ante Nación: “Estamos iniciando proyectos de mejoramiento de viviendas en Tafí Viejo para ampliar casas y mejorar hábitat de familias vulnerables”.

Las gestiones en la capital nacional son necesarias

Sobre los viajes a Capital Federal para concretar proyectos con apoyo nacional, Stella Maris Córdoba, señaló: “No son fotos de campaña sino todo lo contrario. Son acciones de trabajo que están en equilibrio con el cuidado de la salud de los tucumanos y la necesidad de proteger la economía provincial”.

Esto significa, señaló la Interventora, “trabajo para empresas constructoras, corralones y trabajadores de la construcción. Permite sostener la economía de los tucumanos que están pasando una situación difícil como consecuencia de la pandemia”.

Desde el primer decreto provincial, observó, “los funcionarios están exceptuados porque la función pública es una actividad de servicio. No significa que no tomemos las medidas suficientes para cuidarnos a nosotros y a las personas que nos rodean. Es importante no sacar provecho político de la situación tan difícil en la que vivimos”.

La titular del IPV destacó las acciones encaradas por el Estado provincial: “En Tucumán se fue escalonando la flexibilización de actividades. El Gobernador se tomó el tiempo para preparar la estructura sanitaria y por eso la situación de salud está controlada”.

Sostuvo además que el Mandatario tucumano “retomó los viajes de trabajo para que los tucumanos estemos mejor, consiguiendo obras de Nación, fundamentalmente. Hay que actuar con equilibrio. Los funcionarios públicos somos los que tenemos que tener serenidad para llevar tranquilidad a los tucumanos”.