Uno de los puntos más discutidos desde que se desató la pandemia en Argentina fue la industria audiovisual. Primero, varios programas intentaron reducir la cantidad de personal en el piso. Otros como Pasión de Sábado siguieron la lógica de Connie Ansaldi, Migue Granados, Tartu, entre otros, y cortaron con el público en vivo. Incluso, en su mayoría, todos los entrevistados salen por skype al aire en los distintos ciclos. Sin embargo, todavía hay episodios como actores o entrevistados que siguen yendo al piso de los canales y al respecto, Aldo Funes se mostró muy molesto en la red.

“¿Por qué tanta cantidad de actores en programas de entretenimientos? ¿Es necesario?”, comenzó indignado el reconocido productor teatral en un enérgico descargo en el que continuó con una solicitud a la industria que nuclea a la pantalla chica: “Reduzcan los invitados o que la participación sea por zoom. En ambos casos obviamente cobrando por actores”.

Luego de leer sus palabras, tal como se acostumbra en el país, se abrió una grieta entre quienes se mostraron a favor de su reflexión y postura y otros que se manifestaron en contra. Entre ellos, prestó su voz Sergio Gonal y le expresó sin filtro, pero con respeto, su postura: “Aldo es un debate que se está dando en estos tiempos, pero considero que si te cuidás y toman las medidas necesarias no debería haber problemas, eduquémonos para convivir con este mal porque no se va a ir rápido y no podemos vivir encerrados”.

Luego de que el humorista detecte que varios de sus seguidores en Twitter le estaban respondiendo, abrió el hilo y continuó: “Con el mismo criterio va el cajero al súper, el taxista al auto, el despachante de nafta y tantos otros, tengo mucho miedo y trato de no salir nunca, pero creo que estaría bueno aprender a convivir con esta porquería que nos llegó” y luego sumó acerca de su experiencia personal: “Yo estaba igual sin salir a ningún lado y en algún momento pensé qué hacer, no voy a hacer el más mínimo trabajo que es ir de invitado o lo intento cuidándome a full…sigo teniendo miedo y sigo sin saber qué está bien y que está mal”.

Al darse cuenta el apoyo de la gente en la red del pajarito, Gonal cerró: “Jajajaja perdón realmente todo es tan complicado que no pensé en el chiste, gracias por la buena onda y sigamos aguantando con fe, ya vamos a salir”. Sin embargo, Funes no se quedó a un costado de las declaraciones del artista y lo cruzó en la red: “De manera educada di mi opinión y respeto la tuya querido Sergio. Espero que ajusten las medidas en todos lados para que esto termine pronto. Abrazo”.

Además, el productor replicó el tuit del conductor radial conocido en la red como Moskita Muerta, quien habló del pedido del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de limitar la presencia de invitados en los programas, en el marco de las medidas de emergencia dispuestas por el Gobierno.

