Después de enterarse que María Eugenia Vidal dio positivo al test de coronavirus, Alberto Samid, quien está cumpliendo prisión domiciliaria, se refirió a la situación durante una entrevista que le realizó Diego Moranzoni en Crónica TV, y aseguró que se infectó haciendo proselitismo en La Matanza.

“La oposición hace lo imposible para embarrar la cancha y no ayudar”, arrancó diciendo Alberto Samid. Y continuó, metiéndose de lleno con el estado de salud de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires: “Ayer tocaron el tema de María Eugenia Vidal. Vidal hace 12 días vino a La Matanza, al kilómetro 38, barrio La Margarita. Nosotros tenemos unidades básicas, los compañeros me llamaron y me dijeron que estaba Vidal acá, que estaba dando besos en el barrio“, alertó el empresario de la carne.

“Al otro día fue a la Villa Carlos Gardel, Morón, a hacer exactamente lo mismo. Los medios dijeron Vidal ‘está recorriendo la provincia’. Ahí es donde tuvo el problema ella. Y después quieren hacer ver que ella se contagió por Campbell. Y es mentira. Ella contagió a Campbell haciendo proselitismo, y ella no es funcionaria, no es nada”, sentenció el empresario a quien en agosto de 2019 la ahora exgobernadora bonaerense le negó el beneficio de jubilación como exdiputado provincial tras ser detenido.

Recordemos que la exmandataria provincial fue sometida a un test luego de haber mantenido contacto cercano con el diputado de Juntos por el Cambio Alex Campbell, quien fue diagnosticado por Covid-19 el lunes. El legislador se había sometido al test tras haberse reunido con dirigentes del entorno del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien se encuentra internado luego de haber contraído el virus.

“Un intendente está trabajando, en su función. Pero alguien que no tiene ningún tipo de función, donde todos estamos adentro, y esta señora sale a hacer proselitismo. Como la vieron que estaba haciendo rosca hicieron otra reunión en Capital, con el jefe de gobierno, invitaron a Rogelio Frigerio. Y Frigerio dijo ‘no me infecté, tuve la suerte de perder el avión’. Son ellos los que están violando la cuarentena”, añadió picante.

Por último, el “Rey de la Carne”, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido encontrado culpable de formar parte de una asociación ilícita, resaltó el accionar de Alberto Fernández, pero fustigó el de Vidal: “El presidente fue a Formosa, a ayudar a los formoseños, se abrazó con el gobernador trabajando y lo sacaron en todos los medios. A Vidal la cubre como que está trabajando“, sentenció.

En las últimas horas, Samid, quien tiene acceso a las redes sociales, arremetió contra Vidal: “A vidal le pasò esto por violar la cuarentena. Hace 15 dias que está caminando la provincia haciendo rosca. Ella que debería dar el ejemplo….. y pensar que hay gente que no puede salir a laburar para llenar la olla (sic)”, tuiteó el empresario desde su cuenta oficial.

A vidal le pasò esto por violar la cuarentena. Hace 15 dias que está caminando la provincia haciendo rosca. Ella que deberia dar el ejemplo….. y pensar que hay gente que no puede salir a laburar para llenar la olla. pic.twitter.com/cvf2gMhjMP — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 17, 2020

L.M

Galería de imágenes