En el marco de las medidas de emergencia dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández que establecieron el aislamiento social preventivo y obligatorio, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) solicitó este miércoles que los programas televisivos limiten la cantidad de personas invitadas al piso para contribuir con la cuarentena.

El organismo recomienda concurrir a los estudios de los diferentes medios de comunicación a la dotación mínima de personal afectado para la continuidad de las emisiones. Respecto de los invitados, “recomendamos que concurran, con las medidas sanitarias adecuadas, de manera excepcional y siempre que ello resulte imposible de realizar de manera remota”, reza el comunicado divulgado.

“Estas consideraciones apuntan a colaborar con el objetivo de restringir al máximo la circulación de personas a fin de reducir los riesgos de quienes cumplen tareas esenciales para el buen funcionamiento de los medios y su programación”, continúa.

El ente nacional indica: “Los recursos tecnológicos actuales hacen posible que muchas de estas notas y entrevistas se realicen por Internet, evitando el desplazamiento y la concurrencia a las empresas de comunicación. Muchos medios lo están implementando con buen resultado, sin embargo, en algunos programas, sus conductores no contemplan un distanciamiento mínimo ni observan las consideraciones respecto a la cantidad de personas en el piso, lo que puede poner en riesgo su salud y la de los invitados”.

Por último, el ENACOM reiteró las recomendaciones establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación:

-Distancia interpersonal mínima de 2 metros.



-No más de una persona cada un metro cuadrado.



-No realizar eventos y/o reuniones.



-Utilizar medios electrónicos para la realización de gestiones, trámites, etc.



-Trabajar a distancia, en la medida que sea posible.



-No utilizar el transporte público, salvo extrema necesidad y evitar viajar en horas pico.



-No exceder el 50 % de la capacidad de los espacios.



-No compartir utensilios, incluido el mate. Cancelar actividades que no sean esenciales (Ejemplo: turnos médicos -programados, visitas sociales, etcétera)



-Las personas mayores de 60 años, además deberán permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social.

El pedido del ENACOM llega después de que se confirmaran casos positivos en Telefe, y en El Nueve. Tras el positivo que dio el hisopado de un colaborador del equipo de producción del programa “El Precio Justo “, y el periodista de Telenueve, Guillermo “Chiche” Ferro.

El debate por la situación de los invitados y los trabajos “esenciales” se ha vuelto una tendencia en las redes sociales. Personas públicas como Tartu, Migue Granados, Flavia Palmiero y Connie Ansaldi, entre otros, han cuestionado más de una vez a quienes van de invitados a los programas en plena cuarentena.

“¿No es un poco molesto que te digan todo el tiempo que no podés visitar a tus padres de ninguna manera y ponés la TV un sábado y famosos van a comer a lo de Juanita (Viale) y a lo de Andy (Kusnetzoff)? O sea, yo no puedo comer con mis padres de 80 años hace un mes ¿pero en TV pueden comer con amigos? ¿Guiensó?”, planteó Tartu en abril.

L.M

