Pablo Alborán decidió abrirse y contarle al mundo que es homosexual. A través de un video publicado en sus redes, el cantautor y músico español habló del apoyo de su familia, sus amigos y de su disquera, y remarcó que el motivo de su revelación es porque necesita “ser un poquito más feliz” de lo que ya es.

“Hola familia, hola a todos. Como saben, el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… Lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contarles algo muy personal”, arranca Pablo Alborán en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy aquí para contarles que soy homosexual”

Y continuó: “Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia… cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”, dice el artista malagueño de 31 años, para luego afirmar: “Estoy aquí para contarles que soy homosexual”.

En el video, de más de tres minutos de duración, el intérprete de “Solamente Tú”, “Saturno” y “Quién”, entre otros éxitos, comparte su necesidad de “ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual”.

Alborán también se refirió a su entorno y el apoyo que le brindaron siempre. “He sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo”, manifestó.

“Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo, esto lo hago por mí. Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y sobre lo que hay alrededor, que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad o el idioma porque la música es libre y quiero ser igual de libre que en mis canciones”, dijo.

Por último, remarcó: “Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público”, relata, dando las gracias por el cariño recibido y “por el apoyo incondicional” que le dan sus seguidores. “A vivir, que la vida se va”, concluyó.

Tras haber publicado su mensaje, inmediatamente recibió el abrazo a distancia de sus fans, de amigos y colegas como Alejandro Sanz, quien le escribió: “Te quiero hermano”. En tanto Kany García le dijo: “Mi querido amigo, que orgullo tan grande me genera cada palabra! Desde el alma, desde tu humanidad, con una honestidad desnuda! Cuando desde ese lugar se habla es imposible no generar un huracán en todo aquel que las recibe. No sabés el bien que le haces a este camino. Te abrazo, te quiero y seguimos de la mano”.

“Te quiero mucho, amigo”, también le expresó Malú. “El amor se sostiene puro en la libertad, la libertad no entiende de géneros, ni de limitación alguna. Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte hermano mío, te quiero con toda mi vida y en ella”, le dedicó Vanesa Martín.

David Bisbal, Beatriz Luengo, Carlos Vives, India Martínez, Máximo Huerta, Manuel Carrasco, Ana Guerra, Pastora Soler, Félix Gómez, Beatriz Luengo, Marc Bartra, Noemí Galera, Álex Ubago, Inma Cuesta, entre otros artistas, deportistas y conductores le expresaron su cariño.

