En el pase de sus programas en Rivadavia AM 630, Óscar “Negro” González Oro charló con Baby Etchecopar y reflotó su libro Radiografía de mi país, obra que escribió en 2009 durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y aprovechó la oportunidad para manifestar una fuerte crítica a la gestión de Alberto Fernández.

El locutor y conductor radial aseguró que si hoy sacara nuevamente ese libro el título seguiría siendo el mismo: “La Argentina que me duele”. “No cambió nada, nada”, lanzó indignado el periodista, despertando en Baby su espíritu polémico y picante, dado que le contestó: “Se perdió la oportunidad de volver mejor”.

En ese sentido, González Oro detalló que no se refiere al partido político sino a Alberto Fernández puntualmente. “Le dije que me siento defraudado, siento que me mintieron a mí, no al país. A mí me mintieron. Me defraudaron en seis meses, un récord”, confesó muy dolido y molesto contra el mandatario. Fue en ese momento que Etchecopar, sin pelos en la lengua, le sacó en cara que eso le pasó por apostar todas sus fichas en él y creerle más que el resto, hecho que el periodista reconoció sin vacilar: “No me siento bien, en verdad, no me siento bien”.

Es por esto que recibió de Baby un contundente mensaje: “Yo cuando te escuchaba pensaba: ‘¿Este hombre le cree todavía?’ Pero escuchame una cosa: si se veía… ¿Sabés qué pasa? Yo creo que Alberto puede ser un gran tipo, pero si vos echás una gota de agua pura adentro del agua podrida, se transforma en agua podrida”. Ante su picante afirmación, El Negro le dio el visto bueno y dijo “si señor”, reafirmando las palabras de su colega, debido a que recordó el mensaje que pasó en una entrevista con Teleshow hace un tiempo, en el que afirmó : “En el país hay una sola lapicera número uno y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina”.

