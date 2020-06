Desde que se lanzó como YouTuber para combatir el aburrimiento imperante durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Nazarena Vélez ha realizado declaraciones impactantes y revelaciones sobre su pasado, asi como también se ha referido épocas oscuras que ha transitado. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores contando que ha tenido relaciones con otras mujeres.

“Vamos a hablar de sexo… No se asusten, porque a muchos les asusta. Pero vamos a hablar de sexo y de atracción. Más de una vez me he sentido atraída a una mujer. No tenía un canal de YouTube para contarlo y no tenía ganas de que los pelotudos que estén mirando en un programa de televisión, me prejuzguen. No quería que dijeran ‘Esto lo hace por prensa’. Mi vida privada, es privada. Me lo guarde hasta hoy. Ya que somos una comunidad hermosa en esta plataforma, me gusta ser sincera con ustedes”, comenzó explicando.

Y continuó diciendo para sorpresa de muchos: “Yo tuve dos experiencias con chicas. Yo me considero… según la sociedad, heterosexual. Particularmente, me veo bisexual debido a esto. Socialmente, sería heterosexual. Igual, esos motes, me caen como el orto. Yo soy yo, y después lo que me guste en la cama, es un temita mío. A mí las mujeres me encantan. Me parecen hermosas. Somos hermosas. Esto me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer en todas sus facetas y aspectos”. “Yo amo a los hombres, también. Pero me parece que las mujeres, en la repartija, fue todo injusto. Si garchás mucho, sos puta. Si él garcha mucho, es un capo. Igualmente, amo ser mujer, con todo lo que eso significa”, aseguró. “Con todo lo que he sufrido, tengo que decir que siempre me animé a todo. A mí, el qué dirán me chupaba las tetas”, comentó.

“Particularmente, me veo bisexual. Socialmente, sería heterosexual”

Luego, al actriz y productora arrancó a fondo sobre sus vivencias y su sexualidad, sin filtro: “Un día conocí a una chica. Una amiga, divina. Amorosa, súper buena mina, y súper declarada gay. La primera persona que conocí después de separarme de Alejandro Pucheta, que me dio una sensación de pareja fue con una chica. Yo ya tenía a Barbie, que tenía un año”.

“Conozco a ‘Luz’, vamos a llamarla así, y me hace la gamba en todo. Primero me cuenta que le gustaban mucho las chicas, aunque yo después entendí por qué me lo dijo. Ella tenía miedo de que me alejara si me enteraba por otra persona. Después, formamos una relación de mucha amistad. ‘Luz’ es una gran masajista, sabe usar muy bien los dedos. Muchas veces me hizo masajes. Sin embargo, un día me di cuenta que me interesaba estar todo el tiempo con ella. No me copaba cuando me enteraba que ella salía a un boliche, por ejemplo. Sin que ella se entere, la empecé a mirar distinto. A ella le pasaba más o menos lo mismo y un día la acompañé a un boliche, y chapamos. Me encantó. Me encantaría decir lo contrario, pero no es así. Me gustó muchísimo. Me pareció súper sensual, me excitó. Y después, ella se quedó medio shockeada porque creía que tenía que pedir perdón”, relató.

A pesar del enganche que parecía haber surgido, esa incipiente relación quedó trunca: “Después la amistad terminó. Yo no sé si me reprimí o qué, pero mi relación cambió con ella. También sentía que, como yo no sabía lo que quería y a ella la quería un montón, me dio miedo lastimarla”, confesó Nazarena, para luego contar que “Diez años más tarde, me hice amiga de mi asistente en ese entonces, y también nos pasó algo así. Pero cuando estábamos como para avanzar, yo también di marcha atrás”, declaró mientras en el subtitulo del video se lee “¿Seré extremadamente cagona?”.

Antes de finalizar el video, de 17 minutos de duración, Vélez reflexionó: “Nunca te reprimas. Te lo cuento con una sonrisa y el lindo recuerdo para que te atrevas a vivir lo que tengas ganas de vivir, sin sentir que te van a prejuzgar. Si hoy hago este video con 45 años y tres hijos, es porque todo me chupa un huevo, y eso es lo que te tiene que pasar a vos. Tenés que vivir el amor como quieras y con quien quieras, siempre”, cerró.

