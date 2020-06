El análisis y la cobertura periodística de los casos positivos de coronavirus tienen momentos divertidos a pesar de que sean malas noticias, como por ejemplo, el que protagonizaron Eduardo Feinmann y Jonatan Viale al tener una discusión peculiar durante el vivo de El Noticiero de A24 por un gráfico que analizaba las figuras de la política y farándula nacional que contrajeron o estuvieron en riesgo de contraer el Covid-19.

La pantalla de la señal de noticias se vio ocupada por los rostros del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el diputado Alex Campbell, con color verde debajo de ellos, y los de Jésica Cirio; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con rojo. A su vez, también figuraban Alberto Fernández, Martín Lousteau, Jorge Macri y Emilio Monzó de gris.

“Ahí cuando tenemos a Alberto Fernández de gris, no hace falta ni que esté, no tendría que estar para mí, ni en colorado o verde, porque al dar Arroyo negativo, no hace falta hisopar al presidente no tiene”, señaló Feinmann en alusión a la posibilidad de que el mandatario tenga coronavirus.

“¿Qué significa el rojo y qué significa el verde?”, preguntó enseguida el hijo de Mauro Viale, a lo que el presentador de televisión le contestó que el positivo era el verde y que el rojo hacía referencia al resultado negativo de los análisis. “¿Entendés?”, le repreguntó el abogado a su panelista.

“Insaurralde positivo, que contagió a Alex Campbell, que contagió a Vidal, y que hasta ahora no se sabe ella, porque estuvo con Lousteau, Monzó y Horacio Rodríguez Larreta, y también Jorge Macri que estuvo con Vidal”, leyó el conductor de A24 siguiendo las flechas del gráfico.

Sin embargo, Jonatan planteó su disconformidad con el estilo de la imagen al confundirse e indicar que el jefe de Gobierno porteño debería estar verde en vez de rojo, aunque su resultado haya sido negativo. “Perdón, me confundo”, comentó el expanelista de Intratables.

“Rojo es negativo”, reiteró Eduardo con firmeza, a lo que Viale contestó que “para él, es al revés, pero no importa”. Fue en ese momento que Feinmann defendió el gráfico y explicó por qué estaba bien según su punto de vista, haciendo un paralelismo con los semáforos.

“Para mí, el positivo es verde. Lo verde es para avanzar, son positivos”, sostuvo el jurista, provocando así la carcajada de su compañero, que le dio la razón aunque afirmando también que esto “algo subjetivo y sin importancia”. “Es una discusión cromática”, concluyó Joni entre risas.

El hisopado del esposo de Carla Peterson finalmente tuvo un resultado negativo, al igual que el del intendente del partido de Vicente López.

L.L.

