La puja por el rating es un espectáculo televisivo de antaño. Pero, en tiempos de pandemia, esto se agudizó aún más por la plena crisis y transformación que vive la pantalla chica. Es por este motivo que, los hilos de esos enfrentamientos, se ven más traslúcidos que nunca. En esta oportunidad fue Jorge Lanata quien, fiel a su estilo, sin filtro, lanzó en medio de una entrevista con Alfredo Leuco (TN) , pleno horario prime time , que “los trolls k apoyan a un programa de tortas para que no me vean a mi”. De esta forma, sacó a relucir su enfrentamiento por liderar la franja de los domingos con Periodismo para todos (El Trece) frente a Paula Chaves, quien conduce Bake Off (Telefe) , que durante la última emisión del domingo marcó 13,3 puntos frente a los 10, 0 que promedió el espacio de Lanata, quien a su vez, quedó en tercer lugar por los 10, 4 puntos que alcanzó Marley con Por el mundo (Telefe)

En referencia a su enemistad conocida contra Cristina Kirchner y quienes la siguen aseguró: “Nos hicieron 678, nos hicieron de todo Alfredo, nos ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana para ver si me ganaban, te acordás?” y sumó: “Ahora los trolls k apoyan un programa de tortas para que no me vean a mi, es realmente ridículo y tonto. Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca”, dándole así a TN un salto en el rating como el noticiero más visto de ese momento en la TV , ante sus picantes declaraciones que, desde ya, traerán tela para cortar por la chicana a la competencia que se posicionan primeros cada fin de semana.

Lejos de considerar que la gente puede tomar la libre elección de ver PPT u optar por un reality gastronómico para distraer la cabeza, la figura de El Trece se mostró muy seguro a la hora de expresar por qué siente que no dispara en el rating como le sucedió en viejas emisiones de su programa político, dado que su debut 2020 registró lo más bajo en la historia del programa, pese a haber trascendido como lo más visto de ese día.

Por su parte, si nos tomamos del archivo reciente, el periodista que se especializa en el análisis del área política desde hace años, manifestó un claro descontento con el accionar de Marcelo Tinelli, reforzando la guerra de éste con el grupo Clarín, luego de poner en vivo pruebas de diversos mensajes por redes, que mandó el conductor al respectivo Gobierno de turno de su momento, que eran incongruentes entre sí. Tras notificarse del espacio llamativo que le dio en su programa, el conductor del Bailando tomó partido por Bake Off y lo hizo saber en Twitter tras un largo intercambio divertido con Paula Chaves y la emisora que compite contra él en el horario más fuerte de la TV. ¿Será un palo para él también? . Veremos que pez muerde el anzuelo.

