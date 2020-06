En 2017, Danny Masterson, conocido por su participación de Steven Hyde en la serie That ‘70s Show entre 1998 y 2006, fue acusado de violar a tres mujeres a inicios de la década de los 2000. Tras una extensa investigación que duró tres años, el actor fue detenido y enfrentará cargos por violación sexual.

La Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Jackie Lace, informó a través de un comunicado difundido en la red que Danny Masterson recibió la acusación de violar por la fuerza o el miedo a mujeres en incidentes separados que ocurrieron en su casa entre 2001 y 2003. La lectura de cargos está programada para el 18 de septiembre.

Actor Charged With Raping Three Women https://t.co/vX8fhCn6fD @LAPDHQ #LADAOffice — Jackie Lacey (@LADAOffice) June 17, 2020

Según las fuentes policiales, el actor de 44 años fue arrestado esta mañana con una fianza de 3,3 millones de dólares. Masterson habría violado a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001, una mujer de 28 años a inicios del 2003, y una mujer de 23 años a finales de ese mismo año a la que había invitado a su casa de Hollywood Hills.

El Fiscal Adjunto del Distrito Reinhold Mueller, de la División de Delitos Sexuales, que está llevando el caso, dijo que todos los presuntos delitos ocurrieron en el hogar del acusado. Si se le declara culpable de los cargos, el acusado se enfrenta a una posible sentencia máxima de 45 años a cadena perpetua en la prisión estatal.

La Fiscalía no presentó cargos por agresión sexual contra Masterson en otros dos casos, uno por falta de pruebas y el otro por prescripción del delito alegado.

El caso sigue siendo investigado por la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles.

En un comunicado, Tom Mesereau, abogado del actor estadounidense, manifestó que luchará contra todas las acusaciones. “Es inocente, confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar”, expresó el defensor de Danny Masterson. “Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están en completo shock considerando que estas acusaciones de hace casi 20 años están dando lugar de repente a la presentación de cargos, pero ellos y su familia se sienten cómodos al saber que, en última instancia, se revelará la verdad”.

En ese sentido, Mesereau apeló a todos los que conocieron a la estrella de televisión desde el ámbito personal y profesional. “Las personas que conocen al señor Masterson conocen su carácter y saben que las acusaciones son falsas”, concluyó en el mensaje emitido públicamente.

En 2017, luego de que salieran a la luz las acusaciones, Netflix decidió echar al actor, quien en ese momento se encontraba haciendo The Ranch junto a Ashton Kutcher. Masterson, miembro de la Iglesia de la Cienciología, negó estas acusaciones y las relacionó con una polémica serie documental –“Scientology and the Aftermath”– de la actriz Leah Remini en contra de su culto. Inmediatamente el actor negó las esas acusaciones y admitió, en un comunicado, sentirse “decepcionado” con la decisión de plataforma.

La decisión de Netflix llegó tras cortar relaciones con Kevin Spacey, exprotagonista de House of Cards, quien no apareció en la última temporada de esa serie tras haber sido acusado de abuso sexual por varios hombres, incluidos trabajadores y exempleados del show.

L.M

