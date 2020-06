La televisión hace un largo tiempo que busca reinventarse, se adaptó a cambios sociales, culturales, tecnológicos y en esta oportunidad, a la pandemia por coronavirus que lo modificó todo. Si bien varias figuras continúan realizando esfuerzos por mantenerse en medio de la crisis y salir a flote, otros como Connie Ansaldi parecen no tener ningún tipo de interés en regresar a la pantalla chica. Luego de realizar un análisis sobre el estado de la televisión nacional, la ex panelista de Cortá por Lozano (Telefe) dejó en claro el motivo por el cual no quiere volver.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, Connie Ansaldi confesó: “No la extraño en nada a la televisión. Sólo volvería a la tele si pudiera hacer lo que yo quiero y no lo veo posible, todavía nadie me dijo vení y hacé esto”. En esa misma línea, dio detalles acerca de esa “condición” que se puso muy firme a si misma y la TV para volver al aire. “Solo haría un reality de emprendedores“, dijo la experta en comunicación digital.

A fin de argumentar más su decisión, Ansaldi explicó que quiere “aportar valor de verdad”. “Algo donde cambie la vida de la gente, que sea entretenido y se muestren cosas originales. Que no sea contenido de relleno, eso me encantaría”, aseguró la productora de medios digitales, deslizando la idea de que la televisión actual muestra contenido frívolo.

Sin embargo, tanto para su idea como cualquier otra, hacer televisión requiere de una gran inversión y apuesta de confianza. Es por ello que disparó: “No es la tele de la argentina. La tele de acá tiene muy buenos profesionales y tiene muy poco presupuesto. Es un problema del país. Es como los hospitales. Tiene los mejores médicos del mundo y tiene muy poco presupuesto para insumos. Pasa un poco lo mismo en la tele”

Aunque dejó muy en claro lo que piensa, recordó que muchos de sus colegas hacen lo más con lo menos y lo destacó en medio de la nota: “Yo quisiera hacer este programa pero después no está la guita para hacerlo. Es muy dificil. No creo que sea la culpa de los que están en la tele. Sacan conejos de la galera, te digo. Muchos son amigos y conozco el detrás de escena. Producen con dos pesos. Es muy meritorio porque van contra monstruos del streaming. Imagináte que competir con Amazon, Netflix, HBO o FOX es muy complejo”.

A modo de cierre, Connie concluyó: ” Yo volvería a la tele, no tengo nada en contra, pero para volver haría lo que me guste. Y hoy por hoy en este contexto no lo veo posible. Es un poco el reflejo de lo que sucede con los espectadores”.

Recordemos que sus palabras actuales son la continuidad de aquellas que dijo por mayo de este año, cuando aseguró que ve a los noticieros perdidos, que hay poco contenido creativo, no hay presupuesto, criticó a los programas con invitados (como el de Juana Viale y Andy Kusnetzoff) e incluso, hace un mes, ya había enfatizado que su ausencia de la TV se debía a que no encontraba un espacio para crecer.

