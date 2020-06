Con veinte años hablando de los escándalos e internas del espectáculo, los integrantes de Intrusos no pueden escaparle a tener que hablar de los conflictos propios que acontecen cuando se apagan las cámaras o incluso estando al aire, tal cual sucedió con Marcela Tauro y Jorge Rial semanas atrás. Y en relación a la situación de la panelista, cuyo futuro en América aún es incierto, Adrián Pallares reveló el pedido que ella les hizo tanto a él como el resto de los integrantes del panel del programa.

Nosotros entendemos que la gente tenga intriga con lo que va a pasar con Marcela Tauro, pero como es un tema laboral, sinceramente, que no tiene que ver con el cariño o no tener cariño -la queremos y es nuestra compañera desde hace mucho tiempo-, es algo que tiene que decidir ella con el canal”, comenzó a explicar el periodista de espectáculos en diálogo con Espléndidos e infidentes (AM 990), ciclo que es conducido por Adriana Salgueiro y otro miembro de Intrusos, Daniel Ambrosino.

“Es una charla que no nos corresponde a nosotros, y es más, ella nos pidió que nosotros por favor no opináramos de esto, que seamos respetuosos. No es que nosotros tenemos miedo o que Rial vino y dijo ‘no se habla más de esto’, ni tampoco es que vino el canal. Soy absolutamente sincero, no es que nos dijeron ‘no se habla’. Marcela dijo ‘no quiero que metan a los chicos y es un tema que tengo que resolver yo con el canal, como en cualquier empresa’”, reveló Pallares, que también agregó entre risas que podrían preguntarle sobre el escándalo a Tauro o al conductor.

“Hay mucha gente que agita como si nosotros fuéramos cobardes”, disparó el panelista, mientras que Ambrosino acotó que todos los miembros del equipo respetan el momento que atraviesa su colega.

Días atrás, se conoció que la emisora le ofreció a la periodista que vuelva a ocupar su rol en el histórico ciclo de chimentos y farándula, y ella posteriormente compartió un misterioso mensaje a través de las historias de su cuenta de Instagram.

