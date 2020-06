Mientras que los casos positivos de coronavirus en la industria de la televisión siguen creciendo, el video que protagonizaron Yanina Latorre y Santi Maratea sin respetar el distanciamiento social en el estudio de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) derivó en una denuncia penal hecha por un reconocido rival de la rubia: Ulises Jaitt.

El influencer había sido invitado en la mañana del lunes al programa de Ángel de Brito para hablar de su polémica participación en El Precio Justo -programa en el que además se detectó un caso de Covid-19 durante las últimas horas-, debido a que fumó marihuana en un baño de Telefe y el posterior escándalo con Beto Casella, quien al momento de criticarlo hizo una insólita comparación entre el consumo de drogas y ser homosexual.

Maratea asistió a LAM, dio su versión de los hechos, y una vez que fueron al corte, la panelista no pudo evitar expresar todo el cariño que siente por él y lo abrazó apasionadamente. Ese momento fue compartido en las redes sociales, donde las críticas hacia ambos no se hicieron esperar ya que no respetaron una de las medidas de prevención fundamentales con respecto al contagio del coronavirus.

“La gente que ve los vivos nuestros sabe lo que es esto”, comentó la esposa de Diego Latorre sosteniendo un muñeco funko, y haciendo referencia a las transmisiones de Instagram que realiza junto con el conductor de Generación Perdida (Vorterix) y otros instagramers como Lizardo Ponce y Martín Cirio (La Faraona).

“Mientras vos respetás el distanciamiento social y no podés abrazar a tu papá o a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social cuando mueren personas todos los días por coronavirus, y lo más triste siendo comunicadora”, disparó el hermano de Natacha Jaitt en Twitter junto al polémico video.

Ya entrada la noche del lunes, Ulises escribió: “Acabo de denunciar a la Sra. Yanina Latorre y al Sr. Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal: violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia (Covid-19)”, y luego añadió la captura de la respuesta que recibió por parte de la Fiscalía en la que presentó su acusación.

Acabo de denunciar a la Sra Yanina Latorre y al Sr Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal, violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia ( Covid- 19 ). — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 16, 2020

Por su parte, la integrante de LAM fue criticada en la red social del pajarito por la acción que tuvo con Maratea, pero ella aseguró que solo se trató de un acto de “puro amor”.

