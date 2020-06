El aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país debido a la pandemia por coronavirus hizo que la incorporación de Luciana Salazar a Polémica en el Bar se retrasara, pero este lunes, finalmente, hizo su entrada triunfal al ciclo conducido por Mariano Iúdica por la pantalla de América TV.

Tras el recibimiento, los aplausos y el agradecimiento de Salazar por la oportunidad, Mariano Iúdica fue al hueso y, como la analista/influencer política que es actualmente, le consultó si tenía “algún informecito” para tirar.

Tras pasar un tape con que mostraba la ruta política que transitó Luciana en el último tiempo, con información dura que generalmente se cumplía, Rodrigo Lussich le preguntó si su informante era Martín Redrado, su ex. Entre risas, dijo: “No”. Aunque reconoció que “en algún momento”, le dio “un dato importante”.

“Estamos bien, no entremos en detalles. No estamos juntos, no lo llamaría así, estamos bien, es todo lo que puedo decir. Yo hoy no estoy pensando en nada sentimental“, agregó tras una nueva pregunta sobre su eterna y misteriosa relación con el ex titular del Banco Central de la República Argentina. Después, cuando el panelista indagó sobre el nombre del padre de su hija Matilda, ella respondió: “El día de mañana si mi hija quiere contarlo, así será”.

Más tarde, cuando el conductor del ciclo elogió la información que manejaba y destacó la manera en la que “querían bajarla” o minimizarla, Luciana dijo: “Hasta me contradijeron funcionarios actuales, que yo había dicho, por ejemplo, como la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ahora es tema. Y tengo algo sobre eso”, adelantó. Acto seguido, lanzó: “Se viene el Nunca Más de la Inteligencia Argentina, relacionado con esto que estamos hablando”.

“La información que tengo es que se viene el Nunca Más de la inteligencia. Van a hacer una gran auditoría de todos los servicios de inteligencia, porque hay muchos servicios que no se conocen y son paralelos, y va a estar investigada por el Congreso Nacional. Esto lo saben muy pocos. Así como lo dije en su momento, este Gobierno va a fondo con este tema. Esto lo saben muy pocos”, aseguró.

“Cada Gobierno busca hacer cosas que le convengan políticamente”, respondió Salazar sobre si creía que esto serviría “para mejorar”.

La rubia también se metió en el escándalo que quedó envuelto el expresidente Mauricio Macri luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara que el organismo espió de manera ilegal a 403 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G20 que se realizó a fines de 2018 en Buenos Aires.

“Hay que ver si después de esto, todo el tema de las escuchas telefónicas ya no van a servir más como pruebas. Porque si no se puede hacer espionaje”, analizó.

L.M

Galería de imágenes