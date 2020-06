Haciendo un paralelismo con la canción de Enrique Pinti, en Telefe pasan famosos, programas, periodistas, formatos y quedan Los Simpson. Pero lo que muchos no sabían, es que esto pudo haber sido diferente hace algunos años, según relató Gustavo Yankelevich en diálogo con Roberto Moldavsky, ya que la popular serie animada casi desembarca en la pantalla de El Trece.

El productor hizo una transmisión de Instagram con el humorista, que no dudó en preguntarle sobre la comedia creada por Matt Groening que desde comienzos de la década de 1990 es una de las piezas fundamentales del canal de las pelotas. De acuerdo al relato de Yankelevich, que fue director de la emisora entre 1989 y 2000, decidió adquirir los derechos de The Simpsons debido a que un amigo le comentó que en los Estados Unidos de América había “una familia de amarillos que la estaba rompiendo”.

“A los diez minutos de la proyección Los Simpson en una sala, me levanté para comprarlos”, aseguró el padre de Romina Yan, aunque luego se encontraría con una respuesta negativa por parte del distribuidor de Fox.

“Me dijo que me los vendía y siempre cerraba todo en Buenos Aires, y yo le pedí que no se olvidara”, continuó el empresario su anécdota, para luego revelar un detalle que hubiese cambiado la historia de la televisión argentina. “Él (el distribuidor de Fox) los llevó a El Trece. Esto lo sé porque Hugo Di Guglielmo, que era el director de programación de aquella época y lo publicó en un libro que él sacó. Di Guglielmo no los quiso“, contó el exmarido de Cris Morena, sorprendiendo a Moldavsky, y añadió: “O sea que yo los hubiera perdido a pesar de que los quería, porque a mí no me los trajo”.

Hugo Di Guglielmo fue director de programación de El Trece entre 1990 y 2001

Pasado un tiempo, Yankelevich ya había perdido las esperanzas de adquirir los derechos de Homero y compañía, pero lo terminó logrando de manera inesperada gracias a un pack de películas que traía una serie animada de manera obligatoria, y que afortunadamente para él, eran Los Simpson. “Yo creo que el que los vendía después se olvidó de mí. Cuando vino, me trajo un paquete de películas, de las que no podía elegir mucho, eran las que me tocaban. Me dijo que para llevarme ese paquete de películas tenía que llevarme una serie, y cuando elegí una serie, me dijo que esa venía con una serie de dibujos animados”, narró Gustavo.

“Cuando vi que tenía de dibujos animados, veo Los Simpson. Dije ‘este no se acuerda’. Si no me hubiere roto la cabeza, si yo la quería. Entonces le dije ‘dame esta’” , relató el entrevistado del humorista.

Telefe recién estrenó la comedia dos años después de su adquisición, y la puso a competir contra Son de diez (El Trece) los jueves, que era el único día en el que perdían. Afortunadamente para Yankelevich, la serie debutó con 45 puntos de rating y pasó a ganarle a la ficción protagonizada por Claudio García Satur, Silvia Montanari, Florencia Peña, Federico Olivera y Nicolás Cabré.

“Desde el primer capítulo arrancó arriba. Lo que pasa es que el canal estaba muy fuerte, era líder, y tenía una comunicación y promociones muy fuertes”, concluyó el exdirector de programación.

L.L.

Galería de imágenes