Desde que Jimena Barón decidió volver a convivir con Daniel Osvaldo, al menos por ahora, “La Cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé” parece haber quedado en una versión vintage de la artista quien, recordemos, le dedicó gran parte de sus filosos hits a su ex, tras una separación conflictiva que incluyó denuncias en televisión. El recibimiento de sus 33 años en la casa del futbolista junto a Morrison, su hijo en común, los vinitos, las comidas, las risas, la complicidad y la buena onda, parece ser el nuevo paisaje que le presentó la cuarentena para ambos.

Otra situación inesperada, es que desde que están “juntos”, los vecinos de Banfield no paran de mimar a la cantante enviándoles comida, regalos, ropa para el pequeño y hasta globos. Jimena ha estado publicando en su cuenta de Instagram los distintos regalos que les envían, junto a los mensajes de bienvenida a la localidad que se encuentra en la zona sur del Gran Buenos Aires. “Bienvenida al barrio, Cobra”, reza uno de los mensajes que mostró Barón. “Con mucho cariño para Jimena, Banfield te adora”, se lee en otra tarjeta.

Por la tarde, Jimena se sorprendió aún más con el gesto de una vecina, y compartió su emoción con sus seguidores… y los de Daniel Osvaldo. “Una vecinita escribió ‘todo va a pasar’ y lo pegó en la puerta de la casa. Después siguió la vuelta al perro y saqué muchas fotos con su frase en la cabeza. Yo espero que se regalen ser felices con la fórmula que sea“, aseguró muy profunda Barón, quien se encuentra transitando uno de sus mejores momentos anímicos, pese a la cuarentena, el encierro y los conflictos que nos circundan, dado que recuperó el vínculo con su ex, se muestran juntos sin problemas, se tiran varios centros, están todos juntos y volviendo a funcionar como familia en una nueva oportunidad que la vida les presentó y ellos aceptaron con gusto.

“Creo que la vida es hacer experimentos con el alma para encontrarla. Espero que se llenen de fotos lindas, todas las que puedan, por que eso, lo más lindo, también va a pasar”, cerró con un mensaje positivo Jimena, al pie de una galería de fotos en las que se puede ver el cartel con la frase de su vecina decorado con un arcoiris, su hijo, el perro, ella riendo y unas junto a Daniel.

Horas atrás, Jimena y Daniel volvieron a “chichonear” y a tirarse esos dardos entre risas que sólo los protagonistas entienden qué pasa realmente. “Me preguntan mucho por el cuidado de la piel (odio decir esto, es inchequeable). Me daba vergüenza hacer un tutorial, así que Roberto ligó un facial y de paso les muestro con qué me unto la cara todos los días. Es lo más prolijo que logré en la casa de Los Locos Addams”, explicó ella en una serie de historias.

En las imágenes que grabó, se lo ve al delantero acostado sobre las piernas de ¿La Cobra? mientras ella le realiza la limpieza facial. En un momento, Barón le pone una crema y le pregunta si él no siente “algo caliente”, situación que rápidamente terminó en más risas. Entre los fueguitos que se tiroteaban, Osvaldo le dijo que sí lo hacía calentar. Inmediatamente, subió la apuesta: “¿Y vos?”.

Si bien muchos aún se preguntan ¿efecto cuarentena o decisión duradera? , planteo que solo podrá responder el tiempo, la artista se muestra muy feliz con la nueva oportunidad que le está sucediendo de restablecer el vínculo con el deportista y no duda en mostrarlo. De hecho, se encuentra más activa que antes en las redes y sus seguidores lo celebran. “Son hermosos”, “que linda familia”, “amo verte así”, fueron algunas de las manifestaciones espontáneas de sus fanáticos.

A.A

Mirá las fotos que compartió Jmena.