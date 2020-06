Gastón Salas, ganador de la edición 2018 de Bake Off Argentina, el reality culinario conducido por Paula Chaves en la pantalla de Telefe, arremetió fuertemente contra Juan Minujín luego de que el actor revelara que lloró por la eliminación de Ángelo Pedrazzoli, acontecida el pasado domingo 7 de junio.

En entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, el primer ganador de Bake Off Argentina, Gastón Salas, recogió el guante de una entrevista que Minujín dio para el programa Últimos Cartuchos donde contó que la última vez que lloró había sido “El domingo con Bake Off. Lo sigo mucho y el domingo se fue Ángelo y lloré”, reconoció el protagonista de éxitos televisivos como El Marginal y 100 días para enamorarse.

Al respecto Salas precisó: “Me molestó porque dice que se emociona con Bake Off ahora, pero cuando nosotros fuimos a los Martín Fierro, que fuimos con los delantales -o sea que el tipo sabía que éramos del programa- se nos acercó riéndose de una manera soberbia y fea y me dijo a mí ‘¿Che, me traés un vino?’”. “Yo le contesté mal diciéndole ‘¿Qué me ves cara de mozo?’, sin desprestigiar a los mozos. Pero fue horrible porque es decepcionante ver el trato de la gente que uno conoce en la tele”, apuntó durísimo durante el ciclo radial Por si las moscas.

Sin embargo, aclaró: “Pero no quiero tener problemas con nadie, porque yo no soy así. La gente ya sabe quién es”, dijo. Y comparó lo vivido con conocer a Susana Giménez, a quien enalteció: “Después conocimos a Susana Giménez que fue amorosa y respetuosa con nosotros siendo una diva número uno”, remarcó.

Por otra parte, se refirió a su aparición en el último episodio de Bake Off donde realizó una participación como jurado invitado para presentar el desafío de la torta “gravity” que los cuatro semifinalistas tenían que realizar para pasar a la final: “Entré a la carpa desde otro punto de vista, ya no en la mesada de trabajo, sino en el jurado. Pero fui del lado de ellos, entré, charlé con ellos. Y realmente fue lindo encontrarme con ellos, nos hicimos muy amigos”.

“Se grabó hace un año y seguimos hablando. Para mi fue un reconocimiento muy lindo”, insistió en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Para finalizar hizo sus recomendaciones para los finalistas de esta edición de Bake Off y sostuvo que “al principio todos te conocen, sos el mejor del mundo. Pero después puede venir otro ganador, otro programa con más rating, otro interés”. “La realidad es que hay que estar preparado para todas las opciones, bajar el perfil o seguir conectado a las redes. Tenés que tener la cabeza como hice yo, convencido de que no vas a ser el boom siempre. No te la tenés que creer nunca, porque así como subiste podés bajar”, concluyó.

