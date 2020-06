En el marco de la flexibilización progresiva que se está autorizando en la provincia, el interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (Ipla), Samuel Semrik, explicó que los casos por incumplimiento a las normas en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas crecieron considerablemente. En este marco, durante el fin de semana se realizaron diversos operativos, junto a la policía y el Ministerio Público Fiscal (MPF), en capital e interior, donde se labraron una importante cantidad de actas y se clausuraron alrededor de 11 locales.

De acuerdo a los procedimientos realizados por el Instituto, se estableció que gran parte de las infracciones incurren en locales ubicados en la capital tucumana, el resto en menor medida en ciudades del interior, “la mayoría de las clausuras fueron en capital, un total de 11 aproximadamente, también hubo en Tafí Viejo y Alderetes, pero el grueso es en capital donde se notó el mayor movimiento. Otro de los lugares donde también se registró infracciones fue en Alberdi y Concepción”.

De esta forma, sus declaraciones fueron confirmadas por las clausuras y actas que el organismo realizó durante este fin de semana, tanto en la capital como en el interior, donde varios negocios incurrieron en distintas faltas, “este fin de semana hubo varias elaboraciones de actas y clausuras, sobre todo en lo que tiene que ver con la venta fuera de horario en los drugstores, quioscos y otros negocios”, añadió.

“Seguimos apelando a la conciencia social, estamos trabajando en tratar que la gente tome conciencia que las normas se hicieron para cumplirse y más, dentro de un marco de esta cuarentena que nos afecta a todos y donde no hemos pasado el peligro que implica el COVID, así que creemos que el Ipla tiene la función de prevenir, de cuidar que la gente no salga y de impedir la venta no solo fuera de horario sino sobre todo a menores, por eso es fundamental que la población nos acompañe, es un gran problema el consumo de alcohol y está comprobado que durante la cuarentena esto ha aumentado. Hay que tener en cuenta que eso puede conllevar otros problemas”, reflexionó.