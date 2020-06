Al 2020 el avance que dio el mundo en materia de opciones para la maternidad, son múltiples. Hoy por hoy, en caso de que una mujer no quede embarazada como consecuencia del acto sexual con su pareja, puede tener fecundación in vitro, vientre subrogado, adoptar, entre otras vías por las que se puede optar. Noelia Marzol quien es muy joven y recién comienza su carrera en el medio, manifestó en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece) que su gran sueño es convertirse en madre y, como su pareja el futbolista Ramiro Arias, no está preparado en este momento para ser padre, contó cómo llevará adelante su sueño .

Hace poco tiempo, la bailarina contó en el medio que no tiene los mejores recuerdos con su padre y fue Tomás Dente quien trajo el tema a colación para indagar en la psicología de la mediática. “Hace poco hablaste de la relación ríspida con tu padre, tu mamá de mediadora y también que entendés porqué tu forma de ser es así a raíz de la crianza que tuviste. Hay algún tema pendiente con los hombres que venís arrastrando por la relación tirante que tenés con tu padre?”.

Al escuchar al periodista, fiel a su estilo honesto, la rubia aseguró a corazón abierto: “Sí, de hecho hago terapia desde los 15 años, me cuesta relacionarme y confiar en los hombres, tengo un re tema de asociación, absolutamente” y continuó respecto a los deseos de maternidad: “Me gustaría ser mamá soltera. Ahora en este momento específico tengo ganas de ser mamá, Ramiro es más chico, jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que no tenga ganas, dado que no tiene ese anhelo ahora”.

En esa línea puntualizó sobre sus deseos e intenciones con el tema: “No lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tenga ganas, y desde su lugar, está siendo cero egoísta, porque me permite hacerlo de la manera que tengo ganas para poder cumplir mi sueño. No quiero comprometerlo a algo que no tenga ganas de hacer y cumplirá el rol que tenga que cumplir respecto a este tema“.

Fue entonces que el panel comandado por el Pollo Álvarez le consultó bajo que modalidad había decidido hacerlo y la bailarina aseguró: “Con un donante“. A modo de cierre manifestó: “Yo tengo la palabra libertad muy instalada en todo lo que llevo a cabo en mi vida; en cada circunstancia, estás eligiendo entre al menos dos o más cosas. Cohibir a una persona que tenga esa libertad, cuando no es un momento que está eligiendo para ser padre, me parecería súper egoísta. Eso no podría llevarlo a cabo porque me gusta también a mí que me respeten mi libertad”.

