Natalia Oreiro ha solicitado la ciudadanía rusa, según reveló la propia intérprete en una entrevista. La intención surgió durante una visita de la cantante y actriz uruguaya a la embajada de dicho país.

La artista, que llegó por primera vez a Rusia en 2001 y desde entonces ha viajado a este país prácticamente cada año, y tiene un gran club de fans. Sus fans la llaman “nuestra Natasha” por la sinceridad de su trabajo y por ser una persona fácil de tratar. Está aprendiendo ruso y ha realizado versiones en ruso de sus éxitos. Para el 75º aniversario de la Victoria, cantó “We need one victory for all”, una famosa canción de guerra del renombrado poeta, escritor, compositor y cantante soviético Bulat Okudzhava.

En diálogo con la agencia rusa TASS, Natalia contó que el asunto surgió durante una visita que hizo a la embajada rusa en Argentina, donde reside actualmente. “Una vez fui a la embajada por varios asuntos. Viajo tanto y tengo tantos lazos con Rusia que me preguntaron si tal vez me gustaría formalizar esto. Dije que sería un honor para mí. Entonces, presenté una serie de papeles que me pidieron que entregara, y ahora esto está siendo considerado“, indicó Oreiro, que tiene numerosos aficionados en Rusia debido a sus populares novelas.

“Me sentí muy cerca de la gente, de su cultura e historia. La historia de Rusia es una historia poderosa, llena de valentía, coraje y resistencia. Siempre he admirado no sólo cómo (Rusia) superó el dolor de la guerra, sino también su arte. Soy fan de los escritores y poetas rusos”, subrayó.

La también diseñadora y empresaria reiteró que todo comenzó con un chiste en el “Urgant Late Night Show” de Channel One TV. “Fui invitada al programa de Ivan Urgant, y dijo que yo era la más rusa entre las extranjeras. Le respondí que no tenía dudas al respecto. Y le dije que Vladímir Putin podía concederme la ciudadanía. Lo dije como una broma, no como una petición, pero por supuesto que me gustaría mucho tener la ciudadanía rusa“, enfatizó.

Oreiro dijo que los guardias fronterizos rusos a menudo le regalaban pasaportes de recuerdo. “En este momento, tengo un montón de pasaportes rusos que he recibido de mis fans como regalo, unos 15. Pero ninguno de ellos es real”, dijo la actriz.

La intérprete, conocida en los países exsoviéticos por su papel en la telenovela “Muñeca brava”, también adelantó que tiene previsto efectuar una gira por Rusia el año que viene. “Cuando acabe la pandemia iré y cantaré allí. Celebraremos el 2021 juntos”, dijo Oreiro, embajadora de buena voluntad de la UNESCO para el Río de la Plata.

La artista recordó que también planeaba viajar a Rusia este año, pero el tour fue cancelado a principios del año por razones que no dependen de ella, sino de los organizadores de la gira. Por eso insiste en que el precio de las entradas para los conciertos cancelados sea devuelto a sus fans.

Entre las celebridades extranjeras que ya recibieron el pasaporte ruso después de solicitarlo formalmente se encuentran el actor francés Gerard Depardieu y su colega estadounidense Steven Seagal. La mítica actriz italiana, Ornella Muti, confesó el año pasado que también estudia esa posibilidad, puesto que cuenta con el permiso de residencia en el país, y ya ha empezado a aprender ruso.

A inicios de año, se confirmó que Natalia Oreiro interpretará a Eva Duarte de Perón en la serie “Santa Evita“ -que se estrenará en Latinoamérica en el 2021 y tendrá siete episodios- bajo la producción ejecutiva de Salma Hayek. El elenco de la serie estará conformado por otros conocidos rostros como Ernesto Alterio, quien dará vida al Coronel Moori Koenig, Darío Grandinetti, como Juan Domingo Perón; Francesc Orella -conocido por la serie “Merlí”- que se meterá en la piel de Dr. Pedro Ara, y Diego Velázquez, que será el periodista.

“Santa Evita“ seguirá la intrigante historia de Eva Perón -cuya impactante personalidad y su lucha por los más desfavorecidos dieron la vuelta al mundo- tras su muerte, a los 33 años en 1952 por un cáncer de útero y cuyo cadáver, que sufrió vejaciones y un errante periplo por Buenos Aires y el norte de Italia, marcó la política del país durante décadas.

L.M

Galería de imágenes