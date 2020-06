En base a estadísticas con respecto al comportamiento social y epidemiológico, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), decidió la semana pasada la flexibilización de actividades en la provincia que dan inicio este lunes 15 de junio.

“Esto no quiere decir que ya hayamos pasado lo peor y que la situación esté controlada”, advirtió la ministra de Salud, doctora Rossana Chahla, al momento del anuncio.

Y agregó: “Lo que más nos preocupa desde la salud pública es ver tanta gente en la calle, sin respetar el distanciamiento social, las colas en bancos y comercios y los bares llenos. Es importante destacar y hacerles saber que cada uno es responsable de lo que hace y de las consecuencias que esto puede traer”.



“Les pido responsabilidad a cada uno de los ciudadanos para que no tengamos que volver para atrás. Que cada uno haga lo que tiene que hacer y que, si ve a alguien que no cumple, se lo haga saber. Que seamos todos colaboradores de esta situación ya que el virus no circula solo, circula con las personas”, solicitó finalmente la ministra.

Las 10 actividades