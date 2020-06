Este lunes, El Nueve informó que Guillermo “Chiche” Ferro dio positivo al test de coronavirus que se realizó el domingo. Conocida la noticia, el periodista deportivo que forma parte de Telenueve, habló del tema y reveló que es “asintomático”.

“Informamos que hoy lunes 15 del corriente, hemos tomado conocimiento que el Sr. Guillermo ‘Chiche’ Ferro del noticiero, luego de realizar un test ayer domingo, ha dado positivo para COVID-19“, arrancó el texto difundido a los medios por la emisora.

Por su parte, Chiche Ferro se refirió a su situación a través de un mensaje de WhatsApp en el que contó que se encuentra “bien”, además de explicar que es asintomático.

“¡Hola a todos! Como ya sabrán, el sábado tuve algunos síntomas de gripe y me pareció que lo mejor era consultar con los médicos. El domingo fui a la Clínica Los Arcos y me hice una serie de estudios, hisopado, placas, laboratorio, etc. Los estudios dieron todos bien y el hisopado dio positivo/ paciente asintomático. Asi que estoy aislado por los próximos días para evitar cualquier riesgo de contagio. No tengo ningún síntoma, me siento bien, estoy bien asistido por Swiss Medical, y esperando que todo evolucione con normalidad. Les mando un abrazo. Los quiero, Chiche”, expresó.

Días atrás, un caso sospechoso de coronavirus en el equipo de Intrusos había paralizado al equipo del programa de América, pero afortunadamente, el resultado del hisopado al que se sometió el utilero que había presentado síntomas durante los últimos días arrojó un resultado negativo.

L.M

