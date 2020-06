Twitter ha sido testigo de los cruces más insospechados, y el de Gabriela Cerruti y Ángel de Brito bien podría ser uno de ellos. La diputada nacional del Frente de Todos usó su cuenta oficial para hacerle un extraño reclamo al periodista, quien terminó respondiéndole que lo estaba injuriando.

Todo comenzó con un tuit de la cuenta oficial del Ministerio de Cultura de la Nación, desde donde se recordó que este 14 de junio Ernesto “Che” Guevara hubiese cumplido 92 años. Gabriela Cerruti citó el mensaje y escribió junto a un corazón: “El Che poeta porque, ya sabemos, podemos ser revolucionarios sin perder la ternura”. En respuesta, un usuario expuso: “Que ternura daba el Che, Cerruti. Después te das el lujo de decirle nazi o racista a Trump y a Bolsonaro. El Che fue un asesino, terrorista, ladrón, violador, metía homosexuales en campos de concentración. Hay que ser basura para defender a ese tipo. Que asco #CheGuevaraAsesino”.

Este menaje fue retuiteado por Ángel de Brito, acción que molestó a Cerruti más que el tuit original. Entonces, dirigiéndose a él, expresó: “Necesito entender por qué @AngeldebritoOk que es un señor que dice que es periodista y tiene tres millones de seguidores y cada tanto me entrevista da RT a tuits llenos de odio hacia mí provocando que mi TL se llene de haters. ¿Es sólo descuido o le gusta generar eso?”.

Recogiendo el guante, el conductor de Los Ángeles de la Mañana, citó el tuit de la diputada nacional y contestó: “Lo que necesitas entender Gabriela es tuiter. ¿Qué tiene que ver la cantidad de seguidores con un oficio? También podes preguntarte por qué te consideras periodista y no tenes seguidores. Siguiendo tu lógica…”.

Lo que necesitas entender Gabriela es tuiter.

Que tiene que ver la cantidad de seguidores con un oficio?

También podes preguntarte por qué te consideras periodista y no tenes seguidores. Siguiendo tu lógica… https://t.co/2IrzhfIeiw — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 15, 2020

“Luego, creo nunca haberte entrevistado. Y jamás incité al odio hacia tu persona, me estás injuriando. Y cuando hay odio en el contenido, podés reportarlo desde tu cuenta. Buena semana, diputada”, arremetió De Brito en otros tuits, citando el mensaje principal de Cerruti.

Un rato después, el jurado del Bailando 2020 compartió una captura que muestra que la diputada lo seguía. Y se preguntó “¿Por qué me sigue?”.

Lo último, por qué me sigue? https://t.co/2IrzhfIeiw pic.twitter.com/IEs7M3NZ9e — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 15, 2020

A pesar de que el periodista citó su tuit y le respondió, la también periodista y escritora republicó su propio mensaje y escribió: “Teniendo en cuenta que me acaba de dedicar cinco tuits bastante virulentos sin arrobarme, queda claro que efectivamente no es descuido, le gusta generar eso. Bueno, fin del tema. Me saqué la duda pero no formo parte de ese estilo!”.

Teniendo en cuenta que me acaba de dedicar cinco tuits bastante virulentos sin arrobarme, queda claro que efectivamente no es descuido, le gusta generar eso. Bueno, fin del tema. Me saqué la duda pero no formo parte de ese estilo! https://t.co/bgFeB2AgzF — Gabriela Cerruti (@gabicerru) June 15, 2020

Minutos más tarde, De Brito publicó otra captura que muestra que Gabriela Cerruti lo bloqueó, sin dejarle la posibilidad a responder. “La diputada me pregunta buscando no sé qué, y me bloquea cuando le respondo amablemente a sus mentiras. Señora ⁦@gabicerru mejor vaya a trabajar al Congreso, para eso le pagamos”, concluyó Ángel.

La diputada me pregunta buscando no sé qué, y me bloquea cuando le respondo amablemente a sus mentiras.

Señora ⁦@gabicerru mejor vaya a trabajar al Congreso, para eso le pagamos. pic.twitter.com/0DaSXny59X — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 15, 2020

L.M

Galería de imágenes