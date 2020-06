El clan Maradona funciona como la saga de una serie que se presta a la extensión de su trama, siempre suman una nueva temporada, aunque en el caso de ellos, de escándalos. Hace pocos días, Dalma se mostró muy molesta en Twitter y también dio una nota a Intrusos (América) , tras indicar que alguien del entorno de su padre le cambió el número para evitar que mantenga comunicación fluída con la mediática y su hermana Giannina, frutos de su ex matrimonio con Cladia Villafañe, con quien arrastra conflictos judiciales de larga data, por la puja de bienes.

En diálogo con Clarín , El Diez disparó muy picante: “A mí que no me jodan, porque me quieren hacer quedar como el asesino y yo ni agarré el revólver. Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado… Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son”.

Recordemos que su mensaje público vino a colación del descargo con tono de indignación por parte de su hija mayor, quien manifestó en referencia a quienes considera el “entorno” de su padre que no las dejan establecer un vínculo con él: “A diferencia de lo que ustedes puedan pensar yo no le pido nada ni le lleno la cabeza. Solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija. ¿Hasta de eso lo van a privar? . No me busquen, solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá“.

Tras su tono de amenaza y su furia, el entrenador dio más detalles sobre lo que piensa al respecto, sin pelos en la lengua. “Yo hablo con todos los que quieren hablar conmigo. Hablo con periodistas, con amigos, con jugadores, con técnicos y con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a… y, bueno, yo ya estoy grande para eso. Ella enseguida salió en lo de (Jorge) Rial armando quilombo que es lo que más les gusta. Pero, repito por enésima vez, yo ya no estoy para eso”, aseguró con tono de fastidio, dejando en claro la idea de que no precisa más cruces mediáticos y privados de los que ya tuvo a lo largo de su vida hasta acá.

En ese sentido, continuó muy enojado respecto a la postura de sus hijas y aquellos que “atentan” contra su paz mental: “Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo. Hasta con Claudia hablo y de todo. Claudia no es un buen ejemplo de madre. Pero que no me vengan a romper los huevos con que ‘está borracho’ o que ‘lo manejan“.

Finalmente vinculó el malestar que sus hijas tienen respecto a Matías Morla, su abogado en las causas judiciales que enfrente contra Villafañe, y cerró con una firme defensa al letrado: “A mí, Matías me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Nadie me quería contratar, todos decían que no iban a llamar ‘a este que tiene problemas y que solo te trae quilombos. Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Pero lo que tienen que entender es que él me está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando“

A.A

Galería de imágenes