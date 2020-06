Hoy es 15 de junio para muchos, pero para la familia, los amigos, los conocidos, allegados, colegas y fanáticos de Sergio Denis, es una fecha muy sensible. Sucede que se cumple un mes de su fallecimiento, producto de un accidente en el último show que dio en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, tras caerse en una fosa de casi tres metros y sufrir múltiples fracturas y afecciones que lo dejaron casi un año en agonía, intentando luchar por su vida. Por tal motivo, su hija, Bárbara Hoffmann compartió un desgarrador mensaje , sumado a un pedido que conmovió a sus seguidores.

Bajo los hashtag “justicia por Sergio Denis”, “no fue un accidente”, la hija del famoso cantante lanzó: “El lunes 15 de Junio se cumple 1 mes de la muerte de mi papá. Una muerte que pudo haberse evitado, tan sólo con la colocación de una red de contención, una baranda o el cubrir esa fosa en los momentos que los espectáculos lo requiriesen”.

En esa línea, Hoffmann recordó que su papá en el momento en que ocurrió la tragedia, tenía 69 años y en marzo de ese mismo año (2019) cumplía 70. Sin embargo, tal como saben quienes lo conocían, el autor de “Te quiero tanto” vivía con mucho entusiasmo y es por esto que, tras su muerte, su hija reveló las ideas y proyectos que Denis tenía en la cabeza, antes de que la inesperada y dolorosa caída, terminara con sus signos vitales. “Era un mes excelente colmado de trabajo, expectativas, de shows, de canciones y proyectos. También ese año cumplía 50 años de su carrera profesional y experiencia sobre los escenarios. Tenía elaborado en su agenda un gran recital para ese aniversario, recordando toda su trayectoria, desde su primer Teatro Ópera (1974) a sus actuaciones en el Gran Rex, Luna Park, Coliseo, Astros, etc, salas que llenó en más de una ocasión. También tenía pensado recordar todos los lugares grandes y pequeños que había visitado con sus shows en el interior, de su tan querida Argentina, cuando no era tan sencillo recorrerla, pero él siempre llegaba”.

No obstante, el artista no pudo cumplir sus objetivos y es por ello que Bárbara lamentó: “No pudo cumplir ese tan anhelado proyecto el cuál había estado elaborando para festejar sus 50 años de trayectoria en la música. Cuando alguien se va , todos sus sueños mueren con él. No va a saber de la gente que oró por él, de todas las lágrimas que derramaron, ni de todos los homenajes que se le hicieron. Vuelvo a decir que lo que le pasó, fue un episodio injusto y negligente. Su caída pudo haberse evitado. Papá, después de una larga agonía ya no está. El dolor es lo único presente”.

Tras compartir con sus seguidores el desgarrador mensaje con el que recordó el primer mes sin su padre, Bárbara cerró con un pedido especial: “El lunes 15, a un mes de su partida les pido a todos aquellos que escucharon alguna vez sus temas, los bailaron en algún acontecimiento, vieron sus shows, compartieron su imagen en algún medio de comunicación o cantaron en una cancha sus canciones, suban una foto, un recuerdo una canción, una anécdota para seguir recordándolo y que un hecho que se pudo haber evitado, no entre en el olvido, como tantas otras injusticias. Gracias a aquellos que sintieron empatía hacia mi persona o hacia mi familia en esta triste situación. Gracias a todos los que lo quisieron bien”.

A.A

