En las últimas horas del domingo, la red social Twitter fue testigo de una inesperada chicana del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof contra Alejandro Fantino por un informe sobre los casos actuales de coronavirus en el ciclo nocturno Living in América que va de 22 a 00 hs. El motivo fue la modalidad que tiene el programa del ex Animales Sueltos para realizar el conteo de casos de coronavirus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“En vísperas del día de la bandera, buen momento para que nazcan nuevas provincias. Bienvenidas Retiro, Flores, Balvanera, Lugano y Palermo!“, lanzó irónico el funcionario político frente a una placa que el ciclo de América puso en pantalla, en la que se veían los nuevos casos por COVID-19 separados por barrio y la provincia de Buenos Aires (PBA) reunida completa por otro lado, en la misma tabla.

De esta forma, se da a entender como si los distintos distritos mencionados fueran cada uno en sí, una provincia aparte. Fue por este motivo y la consecuente reacción inesperada de Kicillof, que la red del pajarito vio nacer en las últimas horas del fin de semana un nuevo trending topic.

Sucede que, además, en el programa que conduce Fantino, el informe televisivo que causó la polémica registraba a PBA al tope de los contagios con 12.561 casos, dado que CABA estaba dividida por barrios y no contemplada en su totalidad conjunta. Desde este punto, el gobernador de la Provincia disparó su picante mensaje, dado que presentada de este modo la información, la lectura y análisis que se hace sobre el crecimiento de los contagios no es correcto, ya que debería ser la Ciudad quien encabece la lista y no la Provincia en cuanto a los contagios respecta.

Si ponemos los números sobre la mesa arrojados en las últimas horas, CABA acumula 14.149 casos, 1.588 más que la Provincia liderada por el político. Además, PBA se encuentra contemplada en la misma tabla que las provincias de Chaco, Rio Negro y Córdoba; mientras la jurisdicción liderada por Horacio Rodríguez Larreta fue contemplada de forma fragmentada por zonas, no arrojando así un modo correcto de entender la información integral que confiere a la pandemia por coronavirus que no le da tregua al AMBA.

Sin embargo, la chicana de Axel no solo se difundió en redes únicamente por la falla de América sino por el garrafal error que engloba la primera parte de su mensaje, en la que habla de “vísperas del Día de la Bandera”, cuando el feriado del lunes 15 conmemora la fecha del 17 de junio, en la que se recuerda el Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín Miguel de Güemes

