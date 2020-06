Santi Maratea compartió dos imágenes y grabó una serie de videos con los que le contestó y chicaneó a Beto Casella luego de que este lo haya criticado por fumar marihuana en un baño de Telefe con una polémica vinculación del consumo de drogas con la homosexualidad.

El conductor de Bendita (El Nueve) había cuestionado a los instagramers como Maratea, y lanzó declaraciones que le valieron el repudio de gran parte de los usuarios de Twitter, red social en la que su nombre se convirtió en tendencia. “Lo que yo te digo es que tipos con mucha calle recorrida y que incluso han pasado por adicciones fulerísimas y que hoy rescatan pibes de situaciones jodidas, que no son caretas, te dicen que a veces empiezan porque pintó. Les pintó un día un fasito, y después otro día pintó la cocaína, y después otro día pintó dejarse… hacerse homosexual por ahí por una noche, porque pinta”, sostuvo el periodista en su programa durante la noche del viernes.

En su cuenta de Instagram, el influencer, quien es abiertamente bisexual, le respondió a Casella volviendo a hacer lo mismo que hizo durante su visita al canal de las pelotas para participar de El Precio Justo: fumando un cigarrillo de cannabis.

“Jajaja, amigo, todo bien, posta, pero escuchá lo que estás diciendo”, disparó el conductor de Generación Perdida (Vorterix) en una de sus historias, junto al video del presentador de televisión cuando vinculaba las drogas con la orientación sexual de las personas.

“Cuando te pinta un fasito, pero te da miedo terminar tomando cocaína y siendo homosexual por una noche”, anadió Maratea en otra storie, poniendo cara de asustado y con el encendedor en su mano, justo antes de darle otra pitada a su porro.

“No iba a decir nada de lo que dijo porque estaba todo dicho, pero él dijo eso porque hicieron un informe mío diciendo que fumé un porro en Telefe. Él no piensa así, se expresó mal. No lo digo para defenderlo, pero me gustaría hablar sobre que se expresó mal”, comenzó Santi su descargo grabado en el día de hoy.

Al reparar en que Casella dijo que los comunicadores de la generación de Maratea no son capaces de reemplazar a los de su generación, el influencer lo chicaneó por el error que este luego admitió. “Beto, no pensás así, te expresaste mal, pero después me venis a dar el discurso de los comunicadores y te expresás mal. Por si te interesa, Beto, mi generación, que tiene valores obviamente, lo que piensa es que vos no te pudiste expresar bien porque justamente estabas en televisión. Vos intentaste decir que el porro te lleva a la cocaína y que la cocaína te puede lleva a que entregues el orto, que igual es re polémico, y como estabas en televisión no lo pudiste decir, dijiste ‘hacerte homosexual por una noche’, lo que es peor todavía. Y no lo pudiste decir en la tele, porque la tele es re verga en ese sentido. Seguro en un asado te podés expresar mucho mejor que en televisión. A eso es lo que vamos”, consignó el instagramer.

“Me parece lógico que dos generaciones de comunicadores choquen. El rol del que comunica es importante. También es lógico que comuniquemos diferente porque nos educaron diferente. Creo que a la generación de mis viejos, y por lo tanto la de Beto, los educaron mucho más desde el ‘no hablemos de ciertas cosas’ y desinformar desde el pánico, que es instalar un mito desde la comunicación, como por ejemplo, ‘el porro te lleva a la merca, la merca a ser puto, ser puto te lleva el sida, y el sida a morir’. Eso se instaló y nosotros descubrimos que era mentira. Nos hicieron creer que era así el camino, y no es así, y cuando vemos que alguien lo replica todavía, nos indignamos porque ya no somos pendejos, es lógico”, argumentó el conductor de Vorterix.

“También es lógico que alguien de la generación de Beto me vea fumando un porro en Telefe y le parezca una locura, porque los educaron enseñándoles que hay una relación entre el porro y la muerte, pero no es así”, concluyó el influencer, saludando con buena onda a Casella.

