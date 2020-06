Las transmisiones en vivo que hace Morena Rial por Instagram y TikTok se convirtieron tan rápido en una cátedra del sexo que cuando nos dimos cuenta, ella redobló la apuesta cada vez más a punto tal de hacer impactantes confesiones sobre el arte amatorio con un lenguaje sin filtros que dejaría boquiabierto hasta a la persona más desprejuiciada.

La hija de Jorge Rial recordó nuevamente que Facundo Ambrosioni, su exnovio y el padre de su hijo, le fue infiel, pero también ha mostrado que continúa transitando el camino para olvidarlo, al igual que lo hizo días atrás con una foto hot. Ahora, la cantante habló de sus preferencias a la hora de llevarse cosas a la boca, tanto en el plano erótico como en el estético, siendo este último punto algo importante en sus revelaciones, ya que enumeró todas las operaciones que se hizo.

“Me hice un bypass gastrico a los 16 años, después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas. Porque me las había hecho, pero después quedé embarazada y bueno, con la leche al principio se complicó. Así que en diciembre me las volví a hacer”, relató la mediática en diálogo con una amiga, frente a miles de usuarios que las veían online.

Al leer que un seguidor le preguntó qué función cumple su arito en la lengua, la morocha soltó una respuesta con la que hizo una clara alusión a la práctica del sexo oral. “Para dar placer”, indicó con una sonrisa cómplice.

En otro momento de su transmisión en vivo, la interlocutora de la hija del conductor de Intrusos se indignó porque un usuario le preguntó a su amiga si estaría con una persona de su mismo sexo. “¡No! ¿Cómo va a estar More con una chica?”, expresó sorprendida. Casi sin dejarla terminar, Rial brindó un veredicto que dejó poco lugar a la imaginación. “No, chicos. Me encanta la pija”, sentenció, coincidiendo con su compañera en “lo lindo” que es el miembro masculino.

“¿La tragan o la escupen?”, indagó otra persona con respecto a las preferencias de las dos usuarias al momento de la eyaculación del hombre, y More expresó su fastidio por volver a tener que responder sobre ese tema. “Ya lo dijimos el otro día. Depende con quién. Si hay amor, se traga, Si no, escupiendo”, reiteró.

Como si fuese la magia del destino, y ya llevando la charla a un plano mucho más escatológico, la amiga de Morena expuso una situación que resultó tremenda y que causó las risas de las dos. “Mirá, ya tengo un pelo en la lengua”, señaló la compañera de la hija del periodista de espectáculos.

Casualmente, el pelo también fue parte de una respuesta de la mamá de Francesco Benicio Ambrosioni acerca de un tema que es polémico en su vida: sus actividades laborales. Al recibir una pregunta sobre si “trabaja o se rasca”, More expresó bromeando que “se la rasca a pelo y contrapelo”.

L.L.

