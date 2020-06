Además de la denuncia que presentó la Asociación de Abogadas Feministas contra Los Ángeles de la Mañana y El Trece acusando al medio de comunicación de revictimizar a Thelma Fardin por una entrevista que se emitió el día jueves, la actriz compartió un furioso mensaje destinado a los dos hombres involucrados en el programa de la polémica: Ángel de Brito y Fernando Burlando.

Horas antes de que se conociera el reclamo que fue llevado a la Defensoría del Público de la Nación, la denunciante de Juan Darthés escribió en Twitter luego de que el letrado sostuviese que las pericias de la causa muestran la inocencia su representado: “Qué asco los periodistas y los abogados diciendo que no me hicieron pericias. Qué asco como nos quieren callar. Las pericias psiquiátricas, psicológicas y la prueba presentada llevó a la acusación de violación agravada con pedido de captura internacional”.

Expresándose enojada como pocas veces hizo antes, la artista lanzó una contundente advertencia contra el jurista que representa al actor que se encuentra en Brasil desde diciembre de 2018, donde no tiene extradición por ser su país natal.

“¿Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la revictimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. Estas bestias son quienes deciden de qué se habla y de que no, que causas son justas y cuales no? Cuanta burla… vamos a seguir, no nos van a callar, no me van a asustar”, indicó la intérprete que acusó penalmente a Darthés de haberla violado cuando tenía 16 años de edad en hotel de Nicaragua durante una gira internacional de Patito Feo.

